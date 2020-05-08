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В апреле российский малый бизнес потерял свыше половины выручки

В апреле российский малый бизнес потерял свыше половины выручки

В апреле оборот малого и среднего бизнеса в России упал на 54% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Снижение покупательского спроса началось еще в марте ― торговые точки потеряли 10% от своей прошлогодней выручки. По данным ИТ-компании «Эвотор», наиболее сильно пострадал сегмент торговли непродовольственными товарами, модная индустрия и сфера услуг.

«Выручка фитнес-центров упала в апреле на 90% (в марте ― на 19%), магазинов одежды ― на 88% (в марте ― на 28%), обуви― на 87% (в марте ― на 41%), салонов красоты ― на 85% (в марте ― на 22%), стоматологий ― на 72% (в марте ― на 9%)», — подсчитали аналитики компании. — Турагентства рухнули в апреле на 89% (в марте ― на 55%), а мини-гостиницы ― на 72% (в марте ― 25%)».

В то же время оборот магазинов электроники снизился на 52%, магазинов стройматериалов ― на 51%, хозяйственных магазинов ― на 38%, магазинов канцтоваров ― на 42%, а зоомагазинов ― на 36%.

Как отмечает «Эвотор», потребительское поведение россиян стало более экономным и в покупках товаров повседневного спроса. В апреле обороты несетевых супер- и минимаркетов уменьшились на 30%, специализированных продуктовых лавок ― на 16%. Даже алкомаркеты ощутили падение спроса ― их апрельские обороты тоже сократились на 16%. Уменьшилась и выручка табачных киосков, упав на 29%.

«В список господдержки необходимо включать все предприятия, принудительно закрытые государством, а также предприятия, выручка которых упала в апреле 2020 года более чем на 30% относительно средневзвешенной выручки за месяц в четвёртом квартале 2019 года», ― считает генеральный директор ИТ-компании «Эвотор» Андрей Романенко.

Следует отметить, что для анализа использовались данные онлайн-касс «Эвотор» ― более 650 тысяч устройств по всей России. При этом сравнивался ежемесячный оборот по онлайн-кассам в 2020 и 2019 годах с поправкой на рост базы.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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