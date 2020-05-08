В апреле российский малый бизнес потерял свыше половины выручки
В апреле оборот малого и среднего бизнеса в России упал на 54% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Снижение покупательского спроса началось еще в марте ― торговые точки потеряли 10% от своей прошлогодней выручки. По данным ИТ-компании «Эвотор», наиболее сильно пострадал сегмент торговли непродовольственными товарами, модная индустрия и сфера услуг.
В то же время оборот магазинов электроники снизился на 52%, магазинов стройматериалов ― на 51%, хозяйственных магазинов ― на 38%, магазинов канцтоваров ― на 42%, а зоомагазинов ― на 36%.
Как отмечает «Эвотор», потребительское поведение россиян стало более экономным и в покупках товаров повседневного спроса. В апреле обороты несетевых супер- и минимаркетов уменьшились на 30%, специализированных продуктовых лавок ― на 16%. Даже алкомаркеты ощутили падение спроса ― их апрельские обороты тоже сократились на 16%. Уменьшилась и выручка табачных киосков, упав на 29%.
Следует отметить, что для анализа использовались данные онлайн-касс «Эвотор» ― более 650 тысяч устройств по всей России. При этом сравнивался ежемесячный оборот по онлайн-кассам в 2020 и 2019 годах с поправкой на рост базы.