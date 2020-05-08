В Баренцевом море сфотографировали корабли НАТО

Лидия Мартынова

Появились фотографии трёх эсминцев ВМС США и одного британского фрегата, которые накануне зашли в Баренцево море. Снимки размещены 6-м флотом США.

Как сообщает РИА «Новости», американские военные уверяют, что заранее предупредили Россию о маршруте кораблей. Утверждается, что они были направлены в регион для «обеспечения безопасности в сложных природных условиях и поддержания свободы навигации и непрерывного взаимодействия между союзниками».

Ранее ИА Newstes сообщало, что три эсминца ВМС США и фрегат ВМС Королевских войск Великобритании вошли в Баренцево море к северу от России. По словам американских военных, целью операции было продемонстрировать «свободу навигации».

В последний раз корабли США курсировали в этой части Арктики в середине 1980-х годов.