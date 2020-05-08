В Дагестане из-за паводка может разрушиться больница

Вадим Карасев

Участковая больница Кайтагского района Республики Дагестан может рухнуть из-за паводка, который вызван проливными дождями. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Проливные дожди обрушились на несколько сел Кайтагского района. В результате сильных осадков пострадала инфраструктура нескольких населённых пунктов. В селах Карацан (1,7 км), Джинаби (1,5 км), Джавгат (2 км), Баршамай (2,3 км), Джибахни (1,8 км) размыты дороги, а также повреждены водопроводные линии в селах Карацан (350 м), Джинаби (1,4 км), Джавгат и Рука (5 км), говорится в сообщении.

Власти Кайтагского района проинформировали, что из-за буйства стихии больше всего пострадало село Джавгат. Здесь разрушены двадцать домов, погибли пять голов КРС. Кроме этого, может обрушиться участковая больница, если произойдёт обвал берегового грунта. Несмотря на непогоду и ущерб, причинённый паводком, жизни и здоровью местного населения ничего не угрожает, рассказали в администрации района.

Издание „КП-Северный Кавказ“ пишет, что в село Джавгат вместе сотрудниками МЧС выехал глава Кайтагского района Алим Темирбулатов, чтобы на месте оценить ситуацию и принять решение о мерах предупреждения и ликвидации последствий стихии.

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