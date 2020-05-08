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В ДНР назвали дату переговоров контактной группы по Донбассу

В ДНР назвали дату переговоров контактной группы по Донбассу
Переговоры контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее рабочих подгрупп пройдут в видеорежиме 13-14 мая, сообщили в пятницу в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Заседания контактной и рабочих групп по урегулированию конфликта в Донбассе пройдут 13 и 14 мая в формате видеоконференций", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

По информации ведомства, в среду - 13 мая - состоятся переговоры рабочих подгрупп, в четверг - 14 мая – контактной группы.

# В мире
По материалам: ria.ru

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