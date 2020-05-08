В ЕК опасаются, что экономические последствия COVID-19 подорвут еврозону

Лидия Мартынова

Глубокий экономический спад и затем неполное и неравномерное восстановление в различных странах из-за борьбы с пандемией коронавируса может подорвать еврозону, считает еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

"Глубокая и неравномерная рецессия, за которой следует неполное и также неравномерное восстановление, несет в себе реальный риск ухудшения различий (между странами в ЕС – ред.), что может подорвать единый рынок и еврозону", - сказал он на пресс-конференции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.

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