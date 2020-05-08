Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В ЕК опасаются, что экономические последствия COVID-19 подорвут еврозону

В ЕК опасаются, что экономические последствия COVID-19 подорвут еврозону

В ЕК опасаются, что экономические последствия COVID-19 подорвут еврозону
Глубокий экономический спад и затем неполное и неравномерное восстановление в различных странах из-за борьбы с пандемией коронавируса может подорвать еврозону, считает еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

"Глубокая и неравномерная рецессия, за которой следует неполное и также неравномерное восстановление, несет в себе реальный риск ухудшения различий (между странами в ЕС – ред.), что может подорвать единый рынок и еврозону", - сказал он на пресс-конференции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.


стопкоронавирус.рф.
# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Марина Федункив: «Хотелось бы стать хорошей мамой»
Марина Федункив: «Хотелось бы стать хорошей мамой»
Число погибших с коронавирусом в Москве превысило 1 тысячу
Число погибших с коронавирусом в Москве превысило 1 тысячу
"Волонтерская Рота" поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с 75-летием Победы
"Волонтерская Рота" поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны
Российский блогер-гей рассказал об угрозах от создателя «Мужского государства»
Российский блогер-гей рассказал об угрозах от создателя «Мужского
Названо возможное оружие Китая в новой борьбе с США
Названо возможное оружие Китая в новой борьбе с США
В ЕК опасаются, что экономические последствия COVID-19 подорвут еврозону
В ЕК опасаются, что экономические последствия COVID-19 подорвут
Китай предрек скорую победу над коронавирусом в России
Китай предрек скорую победу над коронавирусом в России
Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога
Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога
В США одобрили тест на коронавирус по слюне
В США одобрили тест на коронавирус по слюне
Лавров обсудил с главой Абхазии борьбу с COVID-19
Лавров обсудил с главой Абхазии борьбу с COVID-19
Джонсон позвал Путина на видеосаммит по вакцине от коронавируса
Джонсон позвал Путина на видеосаммит по вакцине от коронавируса
Астролог из «Давай поженимся!» рассказала о влиянии пандемии на общество
Астролог из «Давай поженимся!» рассказала о влиянии пандемии на

Топ на сегодня

Трамп назвал причину пандемии коронавируса
Трамп назвал причину пандемии коронавируса
СМИ: Трамп рассказал о согласии Путина на поставку в Россию аппаратов ИВЛ
СМИ: Трамп рассказал о согласии Путина на поставку в Россию аппаратов
Путин и Трамп обменялись поздравлениями с 75-летием Победы
Путин и Трамп обменялись поздравлениями с 75-летием Победы
Эксперт объяснил, зачем в США смоделировали термоядерный удар по Москве
Эксперт объяснил, зачем в США смоделировали термоядерный удар
Эксперт: Коронавирус выделяется и после выздоровления около трех недель
Эксперт: Коронавирус выделяется и после выздоровления около трех

Еще по теме

Путин ежедневно обсуждает с Голиковой ситуацию с коронавирусом
Число заражённых коронавирусом в мире превысило 3,3 миллиона человек
ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире превысило 3,2 млн
ВОЗ сообщила о 20 тысячах погибших от коронавируса