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В ГД внесли документ о досрочном прекращений полномочий Чернышева

В ГД внесли документ о досрочном прекращений полномочий Чернышева
Проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР) внесен в нижнюю палату парламента, депутаты могут рассмотреть документ 12 мая, следует из думской электронной базы данных.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении зампреда комитета палаты по образованию и науке Бориса Чернышова на должность замруководителя Рособрнадзора.

"Направляю проект постановления Государственной думы "О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Чернышева Бориса Александровича" для рассмотрения и включения в проект порядка работы заседания Государственной Думы 12 мая 2020 года", - говорится в документе.


Инициатор проекта постановления - комиссия Госдумы по мандатным вопросам.


Советом Госдумы было принято решение включить проект постановления в порядок работы Госдумы на 12 мая. Проект постановления может вступить в силу со дня его принятия.

# Политика
По материалам: ria.ru

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