В Кабмине рассказали, как будет работать общественный транспорт после 22 мая

Лидия Мартынова

В Украине не будет резких изменений относительно работы общественного транспорта до 22 мая. Большинство пассажиров сможет им пользоваться уже после этой даты.Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в "Сніданку з "1+1".По его словам, из-за коронавируса и карантина транспорт будет работать в условиях новой реальности: обязательный масочный режим, температурный скрининг и дезинфекция."Если мы говорим о более широком круге, который сможет использовать общественный транспорт, то это уже после 22 мая. Однако можно отметить, что будет функционировать весь транспорт как в Украине, так и не в Украине в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим, обязательные температурные проверки в местах большого скопления, постоянная дезинфекция", – отметил Криклий.При этом он добавил, что точной даты открытия метро в Украине нет.