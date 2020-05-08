В Латвии осквернили памятник советским лётчикам, бомбившим в 41-м Берлин

Анастасия Иванова

В Латвии, в поселке Скулте, что в 15 километрах от Риги, подвергся надругательству установленный 23 февраля 1978 года памятник летчикам 1-го Гвардейского авиационного полка ВВС Балтийского флота. Неизвестные сорвали памятную табличку, прикрепленную к постаменту памятника 8 мая 2012 года, информирует «Sputnik Латвия».

Вырванная табличка на трех языках, латышском, русском и английском, извещала, что памятник установлен летчикам, бомбившим Берлин с 7 августа по 5 сентября 1941 года, и что данный объект включен в проект «Карта военного наследия Латвии». Бомбардировки Берлина осуществлялись с аэродрома Кагул на острове Эзель (Сааремаа). А памятник в виде отслужившей свое боевой машины Ил-28 установили в Скулте, на месте базирования гарнизона морской авиации, последним командиром которого был подполковник морской авиации Николай Васильевич Гущин.

Гущин и сейчас ухаживает за монументом. Именно он первым обнаружил пропажу таблички и сообщил об этом в своем личном аккаунте и на странице поселка Скулте в социальной сети Facebook. По мнению Гущина, к инциденту вряд ли имеют отношение местные жители. Он отмечает, что табличку сорвали впервые с момента ее установки. «8 лет не трогали. Тут с началом тепла начинаются всякие „экскурсии“», — намекает автор поста на приезжих вандалов-националистов.

Информация о случившемся вызвала врыв негодования у пользователей сети.

«Шурупы на месте и куски таблички по углам, если я правильно вижу. Рвали с мясом, сволочи», — прокомментировал публикацию Гущина Вячеслав Крутков.

«Я прикручивал табличку своими руками утром 8 мая 2012-го. Потом кресты рассверлил, чтобы не смогли выкрутить», — ответил Гущин.

«Напишу Шойгу, он потопит им лодку какую-нибудь, сотня жизней, прощай…» — эмоционально отреагировал Сергей Кашуба.

«Пусть отнимутся руки у того, кто сотворил акт вандализма», — в свою очередь пожелал Гущин.

«Они долго не протянут на своей подлости», — вторит ему Ирина Сварениеце.

В то время как одни комментаторы не скупились на эпитеты из серии «уроды», «придурки» и тому подобное, другие — предлагали меры, как обезопасить памятник от покушений в будущем.

Так, Михаил Роде написал: «Засунуть им табличку в одно место и трижды провернуть! Там же окна дома, может, на окне камеру, направленную на памятник, поставить? С 5-х этажей наверняка найдутся согласные пожертвовать кусочком окна».

Третьи — выходили на уровень обобщений. «Вот вам и результат нынешней системы образования. Уничтожим память — уничтожим и будущее?!» — задался вопросом Александр Феоктистов.

А по мнению Александра Копылова, «надо говорить прямо — совершен не просто „недружественный акт“, а враждебный по отношению и к России, и к Памяти!»

Наконец, четвертые предлагали помощь в устранении ущерба. Гущин заверил, что памятная табличка будет восстановлена.

Ситуацию прокомментировали и в посольстве России в Латвии: «Поражает своей аморальностью акт вандализма в преддверии Дня Победы в отношении памятника летчикам 1-го Гвардейского авиаполка ВВС Балтийского флота в поселке Скулте, где варвары сорвали с монумента памятную табличку. Кроме того, в ходе объезда братских захоронений советских воинов и возложения к ним цветов в городе Валмиере сотрудниками российского Посольства было также зафиксировано осквернение мемориала в центре города, который был бессовестно разрисован краской. Не удивляет, что эти бесчинства творятся в Латвии на фоне громких, но, по сути, ложных обвинений латвийских властей в адрес победителей гитлеровского режима и Защитников своей Родины от чудовищной идеологии нацизма».

Напомним, что для Латвии это уже не первый случай осквернения советских памятников. В ноябре 2019 года разразился очередной скандал. Уничтожили не памятную табличку, а целый памятник советским героям-подводникам Балтики, причем действовали вандалы на государственном уровне. Оказалось, что монумент демонтировало АО «Государственное недвижимое имущество». Как там объяснили, ведомство «освободило принадлежащее государству имущество от находящейся там самовольно поставленной бетонной конструкции, которую можно идентифицировать как памятный знак советским вооруженным силам».

На памятнике советским военнопленным и жертвам Холокоста, расположенном в рижском районе Зиепниеккалнс, в декабре 2018 года кто-то вывел «УРОДЫ» и оставил другие похабные надписи. В октябре 2019 года неизвестные написали на памятнике Освободителям Риги «оккупанты». Все последние годы правительство и Сейм Латвии обсуждают, снести этот памятник или все же поставить около него «пояснительные таблички» о том, что этот монумент поставлен в честь «советских оккупантов».

Между тем президент России Владимир Путин 7 апреля 2020 года подписал федеральный закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, позволяющих привлекать к уголовной ответственности за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите страны. И, как отмечал публицист Владимир Линдерман, этот закон действительно способен повлиять на ситуацию в Латвии, более того, проблемы сноса памятника Освободителям Риги он касается напрямую.

«В отличие от российско-латвийского соглашения ельцинского периода о защите мемориальных сооружений, которое по большому счету касается только воинских захоронений, это совсем другое дело. В новом законе все очень четко расписано. Там упоминаются не только сами захоронения, но и то, что вокруг находится, общие стелы, памятники, более того, сооружения, символизирующие Победу в Великой Отечественной войне, которые могут быть не связаны с местами захоронения, мемориалы героев и полководцев. В конце концов там четко указано, что речь идет не только о мемориалах, которые находятся в России, но и о тех, что за ее пределами. В законе прописано также, что он защищает и те сооружения, которые посвящены людям, отдавшим свою жизнь за Отечество или в интересах Отечества, что тоже очень важно», — отмечает Линдерман.

«Наказание за уничтожение или порчу сооружения — до трех лет лишения свободы, если на осквернение памятника решился один человек, и до пяти лет лишения свободы, если это какая-то акция, организованная группой лиц. Может возникнуть вопрос, как же Россия сможет воздействовать на тех, кто оскверняет советские памятники в Латвии, если Латвия этих людей никогда не выдаст? Все очень просто. Здесь уже будет задействован международный розыск, который в отличие от латвийских властей беспристрастен. И если даже никакого серьезного наказания для вандалов в итоге не будет, то по крайней мере „экскурсия“ по какой-нибудь, пускай хорошей, зарубежной, но все же тюрьме, им обеспечена», — считает публицист.