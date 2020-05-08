В мире зафиксирован самый низкий недельный прирост заражений коронавирусом

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Число заразившихся коронавирусом в мире за последнюю неделю увеличилось более чем на 500 тысяч человек, что составляет 18 процентов, — это самый низкий недельный рост с начала пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

За последние четыре недели в мире еженедельно выявляют около 500 тысяч случаев заражения. Общее число заболевших коронавирусом в мире составляет почти 3,77 миллиона человек.

Снизился за неделю и условный показатель смертности — с 7,12 до 7,03 процента. Всего из-за инфекции в мире скончались примерно 265 тысяч человек.

Кроме того, уверенно растёт количество выздоровевших — сейчас их уже 1,3 миллиона. Рост за неделю составил порядка 30 процентов.

По числу заражённых по-прежнему лидируют США, на втором месте Испания, на третьем — Италия. За две недели из пятёрки стран по количеству больных вышли Германия и Франция, их места заняли Великобритания и Россия. Также резкий рост числа заразившихся зафиксирован в Бразилии.

За минувшие сутки в России выявили 10 699 пациентов с коронавирусом — общее число инфицированных в стране составляет 187 859. За сутки полностью выздоровели 2805 человек, всего выписаны — 26 608. За последние сутки умерли 98 человек, умерли за весь период 1723 пациента.