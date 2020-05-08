В НАТО поддержали инициатора сноса памятника Коневу в Праге

Вадим Карасев

Фото: David W Cerny / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в городе. Об этом он заявил в беседе с Česká televize.

По мнению Столтенберга, занимающий выборную должность человек имеет право принимать решения, которое он считает правильным. Он отметил, что люди могут расходиться во мнениях, но использование угроз и запугивания с целью подорвать полномочия политика при этом недопустимо. «Вот почему мы должны решительно реагировать на что-то подобное и давать понять, что это недопустимо», — заключил глава НАТО.

5 мая глава района Прага-6 Ондржей Коларж, который инициировал снос памятника Коневу в городе, пожаловался на Россию в Еврокомиссию. Он заявил, что снос монумента вызвал неуместную реакцию со стороны России, и обвинил РФ во вмешательстве во внутренние дела Чехии. Ранее его взяли под охрану.

Памятник Коневу в Праге снесли 3 апреля. В связи с этим 10 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части третьей статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»). В МИД Чехии в ответ заявили, что считают преследование своих чиновников иностранным государством недопустимым.