В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая

Алексей Вольцев

Подмосковные власти продлили ограничительные меры и режим самоизоляции до 31 мая. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

До этого срока продолжают действовать ранее введенные ограничения. Режим самоизоляции должны соблюдать люди старше 65 лет, а также те, у которых есть заболевания, повышающие риск неблагоприятного исхода. Этот режим обеспечивается по месту проживания "либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах".