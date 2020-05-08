В Подмосковье трехлетняя девочка выжила после падения с 8 этажа

Лидия Мартынова

В Московской области в Электростали трехлетняя девочка выжила после падения из окна восьмого этажа. Об этом сегодня, 8 мая, сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

«7 мая от одного из домов в Электростали бригадой скорой помощи в городскую больницу госпитализирована трехлетняя девочка с многочисленными травмами, характерными при падении с высоты. По предварительным данным, малолетняя без присмотра матери залезла на подоконник и выпала из приоткрытого окна на улицу с высоты восьмого этажа», — пояснили в ведомстве.

По данному факту проводится доследственная проверка.

В Главном следственном управлении СК по Московской области отметили участившиеся случаи травмирования и гибели детей в весенне-летний период. Ранее в Подольске погибла пятилетняя девочка после падения из окна пятого этажа.