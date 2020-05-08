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В пользу кланов. Додон раскритиковал решение КС Молдавии по кредиту от РФ

В пользу кланов. Додон раскритиковал решение КС Молдавии по кредиту от РФ
Президент Молдавии Игорь Додон счел политизированным решение Конституционного суда (КС) республики о признании неконституционным соглашения о получении кредита от РФ.

Свою позицию глава молдавского государства выразил на странице в Facebook.

Как отмечает "Газета.ru", Додон обвинил судей в том, что они встали на сторону "политических кланов" и не поддерживают интересы граждан страны.


прокомментировал решение конституционных судей Молдавии.
# Политика
По материалам: ria.ru

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