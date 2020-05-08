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В Ростовской области медики получат три выплаты за пациентов с коронавирусом

В Ростовской области медики получат три выплаты за пациентов с коронавирусом

В Ростовской области медики, работающие с пациентами зараженными новым коронавирусом, получат три вида доплат. Первые выплаты придут с майской зарплатой, об этом сообщила Татьяна Быковская министр здравоохранения.

Быковская отметила, что две выплаты из федерального бюджета, а одна из регионального.

Первая доплата размером от 5600 до 28 200 рублей. В Ростовской области ее получат более 3000 медработников.

Вторая доплата назначена президентом. Врачам выплатят 80 тысяч рублей, медперсоналу по 50 тысяч рублей, а младший персонал получит по 25 тысяч рублей. В Ростовской области это 1087 медработников.

Третья доплата установлена Василием Голубевым. Врачам выдадут 10 тысяч рублей, а среднему медперсоналу по 5000 рублей, пишет Дон24.

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По материалам: u-f.ru

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