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В Ростовской области ограничения на передвижение граждан продлят на неопределенный срок

В Ростовской области ограничения на передвижение граждан продлят на неопределенный срок

На встрече с бизнес-сообществом глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что после 15 мая ограничения на передвижение граждан будет продлено. Глава отметил, что спецпропуска, выданные ранее будут действительны.

На данный момент действие разрешений на передвижение приостановлено. Ограничения не распространяются на людей, работающих на предприятиях непрерывного цикла, жизнеобеспечения, волонтеров и медработников.

Голубев напомнил, что выход из самоизоляции начнется только тогда, когда будет зафиксировано снижение темпов прироста случаев заражения.Отмечается, что социальное дистанцирование и масочный режим будут сохранены, сообщает Регнум.

Ранее мы сообщали, что в Ростове введен масочный режим, а за его несоблюдение будут выписывать штрафы.

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По материалам: u-f.ru

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