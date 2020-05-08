В сети обсуждают рекламу со звездой сериала "Секс в большом городе" Ким Кэттролл (и сама актриса тоже)

Вадим Карасев

Рекламный ролик видеоигры Mario от компании Nintendo, снятый несколько лет назад, получил вторую жизнь. И все благодаря участию в его создании 63-летней звезды сериала "Секс в большом городе" (Sex & The City) Ким Кэттролл, появившейся в нем в образе своей героини Саманты Джонс из популярного телешоу HBO. Я открыла для себя новый способ насладиться свободным временем. Отправляюсь в волшебное путешествие с Марио, — говорит Ким в кадре, играя в видеоигру.





Ким Кэттролл в рекламе Mario





Многие пользователи твиттера открыли для себя это короткое видео, принялись репостить его и комментировать, сделав ролик вирусным. Кэттролл не осталась в стороне от новой волны популярности, иронично прокомментировав рекламу.Я всегда найду время для Марио, — написала она в твиттере.

В прошлом году исполнительница роли Саманты Джонс пережила травлю из-за отказа сниматься в продолжении сериала "Секс в большом городе". Сара Джессика Паркер и фанаты сериала обвиняли ее в срыве съемок, но Ким выдержала все нападки.





Кадр из сериала "Секс в большом городе"





Ким Кэттролл с бойфрендом Расселом Томасом



