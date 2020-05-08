В США одобрили тест на коронавирус по слюне

Лидия Мартынова

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первый тест на коронавирус для домашнего применения с использованием слюны пациента, сообщил в пятницу разработчик теста, американский исследовательский Ратгерский университет.

"Ратгерский университет получил от FDA экстренное разрешение для использования на дому теста на коронавирус, который позволит людям самостоятельно собрать образец своей слюны и отправить его в лабораторию для получения результатов, и все это с комфортом у себя дома", - говорится в Twitter университета.