В США закрыли уголовное дело против бывшего советника Трампа о сговоре с Россией

Вадим Карасев

Майкл ФлиннФото: globallookpress.com

В США закрыли уголовное дело против бывшего советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна о его возможных тайных связях с Россией. Об этом сообщает «Голос Америки».

Отмечается, что уголовное дело, возбужденное в рамках «расследования о сговоре с Россией» спецпрокурора Роберта Мюллера, было решено прекратить после тщательной проверки фактов.

Флинн сначала признавал себя виновным и был готов к сотрудничеству со следствием, однако затем изменил показания и отказался признавать вину.

Сам Трамп отметил, что преследовавшие Флинна люди из администрации предыдущего президента Барака Обамы — «очень нечестные люди», добавив, что считает это государственной изменой.

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн был советником по национальной безопасности президента США с 20 января по 13 февраля 2017 года. Он ушел в отставку на фоне обвинений в утаивании содержания своих разговоров с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время должность посла России в США.

Полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года был опубликован в апреле 2019 года. Его авторы пришли к выводу, что Москва оказывала влияние на их проведение, хотя и отрицает это, однако сговор американского президента Дональда Трампа с Россией подтвержден не был.