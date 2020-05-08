Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В США закрыли уголовное дело против бывшего советника Трампа о сговоре с Россией

В США закрыли уголовное дело против бывшего советника Трампа о сговоре с Россией

В США закрыли уголовное дело против бывшего советника Трампа о сговоре с РоссиейМайкл ФлиннФото: globallookpress.com

В США закрыли уголовное дело против бывшего советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна о его возможных тайных связях с Россией. Об этом сообщает «Голос Америки».

Отмечается, что уголовное дело, возбужденное в рамках «расследования о сговоре с Россией» спецпрокурора Роберта Мюллера, было решено прекратить после тщательной проверки фактов.

Флинн сначала признавал себя виновным и был готов к сотрудничеству со следствием, однако затем изменил показания и отказался признавать вину.

Сам Трамп отметил, что преследовавшие Флинна люди из администрации предыдущего президента Барака Обамы — «очень нечестные люди», добавив, что считает это государственной изменой.

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн был советником по национальной безопасности президента США с 20 января по 13 февраля 2017 года. Он ушел в отставку на фоне обвинений в утаивании содержания своих разговоров с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время должность посла России в США.

Полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года был опубликован в апреле 2019 года. Его авторы пришли к выводу, что Москва оказывала влияние на их проведение, хотя и отрицает это, однако сговор американского президента Дональда Трампа с Россией подтвержден не был.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Назван требуемый уровень расходов москвичей на маски
Назван требуемый уровень расходов москвичей на маски
Российский посол рассказал о планах по визиту Путина в Китай
Российский посол рассказал о планах по визиту Путина в Китай
Вознесение Господне в мае 2020 года
Вознесение Господне в мае 2020 года
Дмитрий Нагиев попробовал станцевать, как "пухляш" из клипа Little big
Дмитрий Нагиев попробовал станцевать, как "пухляш" из клипа Little big
В США закрыли уголовное дело против бывшего советника Трампа о сговоре с Россией
В США закрыли уголовное дело против бывшего советника Трампа о
Гуф выпустил новый альбом и назвал себя «мистер извините»
Гуф выпустил новый альбом и назвал себя «мистер извините»
В Твери по предписанию прокуратуры демонтировали таблички о расстреле поляков
В Твери по предписанию прокуратуры демонтировали таблички о расстреле
Лолита: «Не жалею ни об одной половой связи, которые у меня были в браке или без него»
Лолита: «Не жалею ни об одной половой связи, которые у меня были в
Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы
Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы
Послы стран G-7 «не услышали» призыв Киева сохранить санкции против России
Послы стран G-7 «не услышали» призыв Киева сохранить санкции против
Участники Guns N
Участники Guns N
Модная битва: Кристина Левиева против Марии Кожевниковой
Модная битва: Кристина Левиева против Марии Кожевниковой

Топ на сегодня

Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Реклама на квитанциях ЖКХ
Реклама на квитанциях ЖКХ
Госдолг США установил рекорд
Госдолг США установил рекорд
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909

Еще по теме

Экс-советник Трампа готов дать показания против него
Бывший советник Трампа захотел дать против него показания
СМИ сообщили о сотрудничестве Флинна со спецпрокурором по России
Флинн признал дачу ложных показаний ФБР по контактам с Кисляком