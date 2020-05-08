В Свердловской области ограничительные меры по коронавирусу продлят до 18 мая

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Ограничительные меры, введённые в Свердловской области из-за коронавируса, продлят до 18 мая. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев, передаёт РИА «Новости».

«Я принял решение продлить действие ограничительных мер ещё на неделю — до 18 мая. Указ подпишу в понедельник. Мы продолжим отслеживать динамику по распространению коронавируса, и ещё через неделю в зависимости от ситуации будет принято решение о продлении или о смягчении ограничительных мер», — сообщил Куйвашев.

Для предотвращения распространения коронавируса в регионе введён режим повышенной готовности и самоизоляции. Кроме того, все прибывающие из Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей обязаны соблюдать двухнедельный карантин. В области также действует масочный режим. По данным на 8 мая, в области выявлено 1584 случая коронавируса.

Ранее, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима повышенной готовности в столице до 31 мая. Кроме того, с 12 мая в городе будет действовать масочный режим — граждане должны будут носить маски и перчатки в транспорте и магазинах. С 12 мая также начинается первый этап снятия ограничений — в столице начнут работать предприятия промышленности и строительства.