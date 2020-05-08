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В Свердловской области ограничительные меры по коронавирусу продлят до 18 мая

В Свердловской области ограничительные меры по коронавирусу продлят до 18 мая

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Ограничительные меры, введённые в Свердловской области из-за коронавируса, продлят до 18 мая. Об этом сообщил  глава региона Евгений Куйвашев, передаёт РИА «Новости».

«Я принял решение продлить действие ограничительных мер ещё на неделю — до 18 мая. Указ подпишу в понедельник. Мы продолжим отслеживать динамику по распространению коронавируса, и ещё через неделю в зависимости от ситуации будет принято решение о продлении или о смягчении ограничительных мер», — сообщил Куйвашев.

Для предотвращения распространения коронавируса в регионе введён режим повышенной готовности и самоизоляции. Кроме того, все прибывающие из Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей обязаны соблюдать двухнедельный карантин. В области также действует масочный режим. По данным на 8 мая, в области выявлено 1584 случая коронавируса.

Ранее, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима повышенной готовности в столице до 31 мая. Кроме того, с 12 мая в городе будет действовать масочный режим — граждане должны будут носить маски и перчатки в транспорте и магазинах. С 12 мая также начинается первый этап снятия ограничений — в столице начнут работать предприятия промышленности и строительства.

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По материалам: pnp.ru

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