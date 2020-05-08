В Твери по предписанию прокуратуры демонтировали таблички о расстреле поляков

Вадим Карасев

В Твери произведен демонтаж двух памятных табличек, посвященных расстрелянным в 1940 году полякам.

Фото, сделанные в момент демонтажа, опубликовал в Facebook местный активист Артем Важенков.

Таблички были установлены на здании Тверского государственного медицинского университета в 1991 и 1992 годах. Первая гласит: "В память о замученных. Здесь в 1930-50-е годы находилось Управление НКВД-МГБ по Калининской области и его внутренняя тюрьма". Вторая: "Памяти поляков из лагеря Осташков, убитых НКВД в Калинине ради предостережения мира".

Снять мемориальные доски потребовала в декабре 2019 года тверская прокуратура. Надзорное ведомство пришло к выводу, что одна из табличек установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу.