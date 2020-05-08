ВЭБ.РФ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»

Вадим Карасев

Фото: ВЭБ.РФ

Государственная корпорация ВЭБ.РФ получит долю в КБ «Стрелка». О договоренности покупки 20 процентов сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

ВЭБ намерен за счет сделки добиться более эффективной реализации проектов по улучшению городской среды, будет помогать бюро в расширении в регионах и поддержит ряд инвестиционных проектов. Сумма сделки не называется. В планах «Стрелки» и ВЭБ совместная работа на территории стран СНГ и ШОС.

В пресс-службе ВЭБ рассказали, что сделка рассматривается в двух аспектах: как приобретение высококлассной компетенции по развитию городской экономики, и как долгосрочная инвестиция. По словам представителей «Стрелки», «партнерство создаст возможность для системного улучшения качества жизни в российских городах» и поможет «достичь значимых изменений в масштабе страны».

КБ «Стрелка» — ведущий российский консультант в области городского развития, основатель рынка городского консалтинга в России. Компания является лидером отрасли, предлагая услуги по пространственному, экономическому и технологическому развитию городов.

Миссия компании — содействие экономическому развитию городов и повышению качества жизни горожан. Для ее реализации компания активно развивает направления по развитию территорий и городских индустрий, мобильности, городских технологий, туризма и экологии. Среди клиентов КБ «Стрелка» — ведущие российские государственные и частные компании, федеральные органы власти и институты развития, международные организации и банки.