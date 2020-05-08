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Водитель Комарницкого у здания ОП передал Тищенко белые коробки и пакет: в сети озадачены, что внутри

Водитель Комарницкого у здания ОП передал Тищенко белые коробки и пакет: в сети озадачены, что внутри

Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко вновь привлек внимание пранкеров. На этот раз в сети появились фотографии того, как водитель экс-главы фракции «Блока Леонида Черновецкого» в Киевсовете Дениса Комарницкого передал Тищенко возле здания Офиса президента несколько белых коробок и пакет сомнительного содержания. Соответствующие фотографии опубликованы в Telegram-канале «Джокер», пишет «РБК-Украина».

«В свободное время я люблю прогуливаться по улицам Киева с видеокамерой. Не так давно заприметил на перекрестке Банковая/Лютеранская как водитель Комарницкого — Александр Григорчук — передает из багажника шефа две коробки и белый пакет в руки Тищенко. Тот самый Комарницкий — „смотрящий“ за Киевом от Офиса президента», — цитирует «РБК» Telegram-канал «Джокер».

Пранкер также напомнил, что ранее опубликовал аудиозапись разговора Дениса Комарницкого с заместителем главы Киевской городской государственной администрации Вячеславом Непопом.

«Вчера я писал, что они друзья и связь у них конкретная, как эти коробки, которые Тищенко несет в Офис президента. Коробки предназначены для ближайшего окружения президента. Интересно, что внутри? Коньяк для велюровых вечеринок, или аккуратно сложенные банкноты? Город засыпает — мафия просыпается», — говорится в описании.

Напомним, 7 мая портал «РБК-Украина» сообщил о опубликованной ранее записи голосов, похожих на Комарницкого и Непопа, на которой первый якобы требовал от замглавы КГГА лоббировать строительные проекты и угрожает уголовными делами.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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