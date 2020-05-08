Володин: Мамаев Курган — символ Великой Победы и священной памяти

Анастасия Иванова

В канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Мамаевом Кургане завершились реставрационные работы, которые проводились поэтапно с 2014 года. Этот комплекс является символом Великой Победы, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане — символ Великой Победы, олицетворяющий мужество, силу духа и несгибаемую волю защитников Родины. Вместе с тем, это место священной памяти о наших близких, отдавших свои жизни за страну», — приводит пресс-служба слова председателя.

Политик отметил, что сегодня наш долг — сохранить память и передать будущим поколениям. Володин подчеркнул, что в нашей стране нет ни одной семьи, которую бы не коснулась война. «Мы все в неоплатном долгу перед участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Их подвиг — пример для всех нас», — сказал спикер.

Реставрация мемориального комплекса, в частности, скульптуры «Родина-мать зовёт!», не проводилась с момента его открытия в 1967 году. Завершение работ стало подарком ко Дню Победы — самая высокая статуя в Европе теперь выглядит точно такой, какой её создал Евгений Вучетич. Обустроен современный парк Победы у подножия Мамаева Кургана, в перспективе — завершение комплексной реконструкции территории, музея-панорамы «Сталинградская битва», а также организация новых турмаршрутов и парковых зон.

Ранее Володин поддержал обращение руководства Волгоградской области о масштабной реконструкции историко-мемориального комплекса. В ходе рабочих поездок спикер неоднократно посещал Мамаев Курган, отмечал необходимость обустройства на территории доступной среды, следил за ходом реконструкции.

Волгоградская, Пензенская, Саратовская и Тамбовская области входят в избирательный округ председателя Госдумы.