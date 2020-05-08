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"Волонтерская Рота" поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с 75-летием Победы

"Волонтерская Рота" поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с 75-летием Победы

Активисты всероссийского движения "Волонтерская рота" поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы в форме солдат Красной армии. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой пресс-службу движения.

"Бессмертный полк" пройдет в формате онлайн. Поэтому наши активисты решили поздравить ветеранов таким необычным способом и, доставляя помощь, напомнить им о приближающемся празднике и вручить цветы!" — цитирует издание руководителя движения, Антона Демидова.

Всероссийская акция "Волонтер-красноармеец" пройдет в тридцати регионах страны, а волонтеры в форме красноармейцев не только поздравят с праздником, но и доставят адресную помощь пожилым людям, многодетным семьям. Волонтеры также раздают маски на улицах и подарят Георгиевские ленточки.

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По материалам: uposters.ru

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