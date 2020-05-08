Волонтерское движение усиливается благодаря бизнесу

Алексей Вольцев

Ирина Жукова: Корпоративное добровольчество стремится к достижению целей устойчивого развития

Сегодня волонтерское движение в России снова набирает популярность. На этот раз важным центром его роста стало корпоративное добровольчество, а главным направлением — цели устойчивого развития.

Почему корпорации так активно включаются в решение общественно-значимых задач и зачем популяризировать волонтерство в бизнес-среде рассказала Ирина Жукова, председатель Национального Совета по корпоративному волонтерству (НСКВ), директор по устойчивому развитию и корпоративным программам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России.

- В условиях кризисной ситуации, сложившейся в период пандемии, насколько удается компании выполнять обязательства в области благотворительности?

В это беспрецедентно непростое время мы продолжаем реализацию благотворительных программ, а также не остаемся в стороне и оказываем содействие в борьбе с пандемией коронавируса.

Мы связались с органами власти в регионах нашего присутствия, в первую очередь, где находятся наши производственные центры, и по итогам направили дополнительные ресурсы для благотворительной помощи в борьбе с пандемией в тех направлениях, которые были определены органами власти как наиболее актуальные в данном конкретном субъекте федерации.

По данным исследования «Волонтерство в России: сегодня и завтра» (ВЦИОМ) большая часть участников волонтерской деятельности сегодня привлекается посредством корпораций, а не государственных структур или благотворительных организаций

Приведу несколько примеров — наша компания выделила финансовую помощь Министерству Здравоохранения Краснодарского края для покупки медицинского оборудования, которое распределят по больницам края. В Ростове-на-Дону мы поддержали Городскую больницу №1, закупив инфузионные шприцевые насосы для реанимаций. В Ленинградской области вместе с другими компаниями мы приняли участие в акции #помогиучиться. За две недели было собрано более 2300 планшетов, ноутбуков и компьютеров. Вся собранная техника ставится на баланс школ, а затем передается нуждающимся семьям для организации процесса дистанционного обучения в период пандемии. В партнерстве с Фондом «Добрый город Петербург» наша компания поддержала Министерства Здравоохранения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, оказав содействие в закупке необходимого медицинского оборудования. Наше взаимодействие с региональными органами власти продолжается, сейчас мы реализуем проекты в других регионах.

ФМИ в России также присоединилась к акции #МыВместе, запущенной Фондом Инносоциум и стала финансовым партнером инициативы. Все средства пошли на приобретение необходимых товаров для населения и организации работы волонтерских штабов, а также средств индивидуальной защиты для волонтеров акции.

Что касается НСКВ, то, поскольку сейчас действует режим самоизоляции, мы не можем проводить масштабные волонтерские акции, поэтому мы предложили нашим волонтерам, которые сейчас вынужденно находятся дома, помогать некоммерческому сектору онлайн, это и профессиональная помощь с написанием текстов, с анализом бюджета и возможностей оптимизации, посильная денежная помощь. Мы мониторим ситуацию и видим, что такая помощь востребована и все больше и больше волонтеров подключаются к ней.





- Слово «волонтер» у всех на слуху, но мало кто знает масштаб этого движения в нашей стране. Расскажите про деятельность НСКВ.

- Сегодня в российском обществе складывается культура ответственного поведения, активного участия в реализации программ помощи и поддержки в общественных, экологических, социальных сферах. На мой взгляд, корпоративное волонтерство — это уже состоявшаяся часть бизнес-стратегий многих компаний и значимое явление для сотрудников компаний.





«На мой взгляд, корпоративное волонтерство — это уже состоявшаяся часть бизнес-стратегий многих компаний и значимое явление для сотрудников компаний

Национальный Совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) был создан группой ответственных российских и международных компаний в декабре 2014 года. Одним из инициаторов была наша компания. Сегодня Совет объединяет более 50 компаний с разнообразным опытом корпоративной добровольческой работы по всему миру. НСКВ ведет системную деятельность по продвижению идей добровольчества по всей стране, открываются новые региональные представительства, увеличивается количество участников экологических и социальных акций. У НСКВ широкая региональная структура, представители нашей компании возглавляют Советы в 9 регионах России.

- Каковы главные направления работы российского волонтерского движения?

- В первую очередь, это содействие в выполнение целей устойчивого развития. Эти 17 целей включают борьбу с голодом и бедностью, бережное отношение к природе и другие, во имя сохранения будущего для последующий поколений. Крупный российский и международный бизнес включает эти цели в свои стратегии, а волонтерские программы становятся одним из инструментов реализации этих планов. Сейчас общество уже не ожидает от бизнеса только экономической успешности, важны усилия компаний по решению значимых социальных и экологических вопросов.

- В каких программах участвуют ваши корпоративные волонтеры?

- Основные направления — это охрана окружающей среды и помощь пожилым и людям с ограниченными возможностями. Лучшие практики в области эко-волонтерства мы развиваем в городах присутствия компании посредством развития региональных представительств НСКВ. Благодаря этому, например, в 2019 году было проведено более 40 акций по всей стране, направленных на защиту окружающей и городской среды. В рамках социального волонтерства наши сотрудники поддерживают проект «Тихий дом» — это дом для слепоглухих людей, оставшихся без попечения родственников.

- В какие социальные проекты инвестирует ФМИ?

- Наши главные благотворительные направления: образование, помощь пожилым и людям с ограниченными возможностями, научные исследования, поддержка малого и среднего предпринимательства. В партнерстве с Благотворительным фондом «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» мы создаем уникальный реабилитационный центр социальной интеграции слепоглухих людей в России, который будет располагаться в Ломоносовском районе Ленинградской области. Центр станет существенной частью федеральной программы «Поддержки и социальной интеграции людей с одновременным нарушением слуха и зрения в России». В рамках нашего сотрудничества с Фондом также реализуется проект АПК «Нейрокоммуникатор». Разрабатываемое устройство — это уникальный комплекс поддержки или замены органов чувств с помощью технических средств для коммуникации слепых, глухих и слепоглухих пользователей. За время нашего сотрудничества с фондом «Со-единение» были созданы образовательные модули для специалистов, работающих со слепоглухими, закуплено оборудование, необходимое для реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями.





ФМИ входит в число лидеров среди компаний, которые планомерно и системно снижают воздействие на окружающую среду по всей цепочке производства и дистрибуции продукта

С 2013 года при поддержке НКО «КАФ» в 17 регионах России работает наша программа «Статус: Онлайн» — курсы компьютерной и финансово-юридической грамотности для пожилых людей и людей с инвалидностью. Благодаря этому, уже более 45 000 людей прошли обучение.

Для малого и среднего бизнеса ФМИ в партнерстве с РСПП и Бизнес-школой РСПП реализует проект «Инновационный бизнес-навигатор». Проект помогает предпринимателям повысить конкурентоспособность своих компаний через обучение в бизнес-школе РСПП и разработку планов по развитию.

Поддержка развития науки и высшего образования — один из ключевых принципов корпоративной социальной ответственности нашей компании во всем мире. Программа именных грантов на проведение научных исследований в области системной биологии стартовала несколько лет назад совместно со Сколковским институтом науки и технологий. С момента запуска программы в 2016 году гранты получили уже 20 молодых ученых.

- Одним из наиболее важных направлений в продвижении принципов устойчивого развития является экология. Какие инициативы вы внедряете с точки зрения защиты окружающей среды?

- ФМИ входит в число лидеров среди компаний, которые планомерно и системно снижают воздействие на окружающую среду по всей цепочке производства и дистрибуции продукта. Наша компания проводит оценку рисков на всех этапах производства и дистрибуции, мы следуем стратегии в области управления охраной окружающей среды и адаптации к климатическим изменениям.





Самый большой вклад, который ФМИ может сделать в сфере своей корпоративной социальной ответственности, — кратное снижение вредного влияния курения на здоровье

Кроме того, в России ФМИ работает над такими задачами, как рациональное использование энергоресурсов, повышение эффективности водопотребления, ответственное управление отходами: 95% производственных отходов отдаются на переработку. На фабриках ФМИ в России созданы команды из числа сотрудников, которые готовят предложения по снижению воздействия на окружающую среду. Например, компания собирает дождевую воду для использования в системах охлаждения на своих производствах.

В 2019 году компания начала проект по утилизации использованных устройств для нагревания табака и аксессуаров к ним. С середины прошлого года мы собрали и передали на переработку более 32 000 таких устройств.

- Насколько принципы устойчивого развития сочетаются с бизнес-стратегией компании?

- Мы сделали стратегию устойчивого развития ключевой составляющей бизнес-стратегии в целом. Из 17 целей устойчивого развития для компании приоритетной является цель №3 — общественное здоровье и благополучие. Одна из ее задач — снизить пагубное воздействие неинфекционных заболеваний, в первую очередь тех, которые связаны с курением. Таким образом, самый большой вклад, который ФМИ может сделать в сфере своей корпоративной социальной ответственности, — кратное снижение вредного влияния курения на здоровье. Уже более 10 лет мы разрабатываем и совершенствуем продукты с пониженным риском, инвестировав более 7 млрд долларов США в их научную оценку и развитие.