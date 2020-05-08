Вознесение Господне в мае 2020 года

Вадим Карасев

Вознесение Господне — великий церковный праздник, дата которого меняется год от года. В 2020 году это событие произойдет в мае, и верующие вновь будут молиться высшим силам, чтобы обрести душевный покой и защиту.

Двунадесятый праздник ежегодно отмечается на сороковой день после Воскресения Христова. В 2020 году это событие придется на 28 мая. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают верующим заранее подготовиться к значимому для всех православных людей событию, чтобы не упустить важных деталей и привлечь в жизнь благополучие.

История Вознесения

Вознесение Господне завершает череду пасхальных торжеств, и священнослужители напоминают о том, что 28 мая в этом году мы отмечаем завершение земного пребывания Христа с апостолами. В этот день Иисус вновь напомнил своим ученикам о том, что в будущем Землю ожидает Второе пришествие, и после этого апостолы услышали глас с небес, возвещающий о том, что Иисус вновь вернется на землю так же, как сейчас покидает ее.

Вознесение — праздник перехода Христа в божественное состояние, невидимое присутствие которого ощущает каждый. Господь становится триединым, представляя собой Отца, Сына и Святой дух. Празднование Вознесения — важная часть христианской религии и напоминание о том, что жизнь православного верующего находится в руках Господа, и только его заветами нужно жить, совершая праведные деяния и взращивая свои души в молитвах и богоугодных делах.

Вознесение Господне 28 мая 2020 года

Верующие в день праздника направляются в церкви и храмы, чтобы поприсутствовать на торжественном богослужении, однако в этом году нестабильная обстановка и угроза заболевания меняют планы. Священнослужители напоминают, что нет ничего страшного в том, что верующие останутся дома, помолятся перед домашними иконостасами и зажгут свечи перед святыми ликами.

В день праздника принято радоваться, а также поздравлять друг друга с праздником и собираться за праздничным столом. В этом году 28 мая, в четверг, не будет ограничений в пище, поэтому можно приготовить излюбленные лакомства. Не запрещено в день праздника заниматься привычными делами, однако важно помнить, что каждое дело стоит начинать с молитвы, чтобы получить от высших сил благословение на праведные труды.

Верующим в день праздника воспрещается браниться и вступать в конфликты, чтобы не навлечь на себя гнев Господень. Почтение к окружающим и помощь ближним возвращаются сторицей. А значит, в день праздника нельзя отказывать тем, кто нуждается в помощи.