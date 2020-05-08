Врачи Крыма заявили, что надбавки за борьбу с коронавирусом несправедливые

Вадим Карасев

Крымски медики обратились к федеральным властям с просьбой пересмотреть условия выплат врачам, которые контактируют с больными коронавирусом. Врачи "скорой помощи" посчитали сегодняшние условия несправедливыми. Такую информацию предоставил Сергей Олефиренко, руководитель Крымского республиканского центра медицины и катастроф.

Как известно, врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, которые контактируют с больными Covid-19, назначили дополнительные выплаты из федерального бюджета. С апреля врачи будут получать дополнительно 80 тысяч рублей, средний персонал - 50, младший - 25. Отмечается, что для этой цели регионам выделили 48 млрд рублей.

Крымские медики не согласны с тем, что выплаты полагаются только тем, кто контактировал с заразившимися вирусом. Врачи "скорой помощи" говорят, что отправляясь на вызов, сразу не понятно, чем болен пациент - ОРВИ, гриппом, пневмонией или коронавирусом. Поэтому доплату должны получать все медики, ведь они одинаково рискуют. На сегодняшний день на доплату могут рассчитывать единицы из более трех тысяч медиков республиканского Центра медицины катастроф.

Он отметил, что Совмин и Минздрав РК поддержали данную инициативу, пишет РИА Новости.

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