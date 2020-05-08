Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Врачи Крыма заявили, что надбавки за борьбу с коронавирусом несправедливые

Врачи Крыма заявили, что надбавки за борьбу с коронавирусом несправедливые

Врачи Крыма заявили, что надбавки за борьбу с коронавирусом несправедливые

Крымски медики обратились к федеральным властям с просьбой пересмотреть условия выплат врачам, которые контактируют с больными коронавирусом. Врачи "скорой помощи" посчитали сегодняшние условия несправедливыми. Такую информацию предоставил Сергей Олефиренко, руководитель Крымского республиканского центра медицины и катастроф.

Как известно, врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, которые контактируют с больными Covid-19, назначили дополнительные выплаты из федерального бюджета. С апреля врачи будут получать дополнительно 80 тысяч рублей, средний персонал - 50, младший - 25. Отмечается, что для этой цели регионам выделили 48 млрд рублей.

Крымские медики не согласны с тем, что выплаты полагаются только тем, кто контактировал с заразившимися вирусом. Врачи "скорой помощи" говорят, что отправляясь на вызов, сразу не понятно, чем болен пациент - ОРВИ, гриппом, пневмонией или коронавирусом. Поэтому доплату должны получать все медики, ведь они одинаково рискуют. На сегодняшний день на доплату могут рассчитывать единицы из более трех тысяч медиков республиканского Центра медицины катастроф.

Он отметил, что Совмин и Минздрав РК поддержали данную инициативу, пишет РИА Новости.

Читайте также: В Ростовской области медики получат три выплаты за пациентов с коронавирусом
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Байдена призвали выйти из президентской гонки из-за обвинений в домогательствах
Байдена призвали выйти из президентской гонки из-за обвинений в
Меркурий в Тельце: пробуждение финансовых потоков с 9 по 24 мая 2020 года
Меркурий в Тельце: пробуждение финансовых потоков с 9 по 24 мая 2020
Познер испытал отвращение к передаче Михалкова о чипировании человечества
Познер испытал отвращение к передаче Михалкова о чипировании
Звезда «Содержанок» Ольга Сутулова: «Александру Васильеву виднее про людей, с которыми он мало знаком»
Звезда «Содержанок» Ольга Сутулова: «Александру Васильеву виднее про
Депутат оценил слова Трампа о сотрудничестве с Россией
Депутат оценил слова Трампа о сотрудничестве с Россией
Foreign Policy: Чтобы не допустить вторую волну, нужен адвокат дьявола
Foreign Policy: Чтобы не допустить вторую волну, нужен адвокат дьявола
СМИ: Иран нанёс киберудар по системе водоснабжения Израиля
СМИ: Иран нанёс киберудар по системе водоснабжения Израиля
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа
Неверов предложил ЦБ пересчитать стоимость ОСАГО для перевозчиков
Неверов предложил ЦБ пересчитать стоимость ОСАГО для перевозчиков
Осужденные в России за месяц произвели более 30 миллионов защитных масок
Осужденные в России за месяц произвели более 30 миллионов защитных
Назван требуемый уровень расходов москвичей на маски
Назван требуемый уровень расходов москвичей на маски
Российский посол рассказал о планах по визиту Путина в Китай
Российский посол рассказал о планах по визиту Путина в Китай

Топ на сегодня

Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Реклама на квитанциях ЖКХ
Реклама на квитанциях ЖКХ
Госдолг США установил рекорд
Госдолг США установил рекорд
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909

Еще по теме

Путин озвучил доплату медикам, работающим с заболевшими коронавирусом
На поддержку медиков в России выделят дополнительно 50 млрд рублей
Сколько получат врачи и фельдшеры за борьбу с COVID-19
В Ростовской области медики получат три выплаты за пациентов с коронавирусом