Все не так: в Минздраве объяснили, почему провалился второй этап медреформы

Алексей Вольцев

Негативное отношение к медицинской реформе, доставшейся нынешнему руководству Министерства здравоохранения, вызвано тем, что предполагаемые изменения не были адаптированы к реалиям нашей страны.

Такое мнение выразил в программе «Право на владу» в эфире телеканала «1+1» министр здравоохранения Максим Степанов.

«Реформа системы здравоохранения Украины, разработанная предыдущими руководителями Минздрава, основана на отдельных элементах моделей западных стран, но совсем не адаптирована к украинским реалиям», — сказал Степанов.

По словам министра, когда новая команда начала анализировать старую версию второго этапа реформы, то увидела, что предусмотрено закрытие 332 больниц по всей стране, так как они получили на 50% меньше средств, чем в прошлом году. Увольнение ждало от 50 до 70 тысяч медицинских работников.

Также Степанов отметил, что второй этап реформы фактически предусматривал уничтожение экстренной медицинской помощи. В некоторых областях недофинансирование достигало уровня 60−80%, что неизбежно привело бы к сокращению 30% бригад скорой помощи.

Еще один негативный аспект реформы — в том, что принцип «деньги ходят за пациентом» оказался не применим для инфекционных больниц. Об этом заявил на том же эфире главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Коронавирус показал — нельзя финансировать инфекционные больницы по пациентам, по болезням. Там должна финансироваться готовность к реагированию. Мы не можем профинансировать, поскольку не знаем количества случаев инфекционной болезни, которая может возникнуть. Коронавирус показал — никто не готовился к такому количеству инфекционных заболевания», — сказал Ляшко.

По его мнению медицинская система европейских стран, на которую ориентировались создатели медреформы, оказалась не готова к ситуации с коронавирусом.

«Когда мы говорим про количество медработников и больниц, что их в Европе меньше, то Европа тоже показала неготовность этой системы реагировать», — подчеркнул Ляшко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что за приостановкой президентом Владимиром Зеленским второго этапа реформы украинской медицины стоят денежные вопросы, вернее — распределение бюджетных средств.