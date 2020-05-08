Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Все не так: в Минздраве объяснили, почему провалился второй этап медреформы

Все не так: в Минздраве объяснили, почему провалился второй этап медреформы

Все не так: в Минздраве объяснили, почему провалился второй этап медреформы

Негативное отношение к медицинской реформе, доставшейся нынешнему руководству Министерства здравоохранения, вызвано тем, что предполагаемые изменения не были адаптированы к реалиям нашей страны.

Такое мнение выразил в программе «Право на владу» в эфире телеканала «1+1» министр здравоохранения Максим Степанов.

«Реформа системы здравоохранения Украины, разработанная предыдущими руководителями Минздрава, основана на отдельных элементах моделей западных стран, но совсем не адаптирована к украинским реалиям», — сказал Степанов.

По словам министра, когда новая команда начала анализировать старую версию второго этапа реформы, то увидела, что предусмотрено закрытие 332 больниц по всей стране, так как они получили на 50% меньше средств, чем в прошлом году. Увольнение ждало от 50 до 70 тысяч медицинских работников.

Также Степанов отметил, что второй этап реформы фактически предусматривал уничтожение экстренной медицинской помощи. В некоторых областях недофинансирование достигало уровня 60−80%, что неизбежно привело бы к сокращению 30% бригад скорой помощи.

Еще один негативный аспект реформы — в том, что принцип «деньги ходят за пациентом» оказался не применим для инфекционных больниц. Об этом заявил на том же эфире главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Коронавирус показал — нельзя финансировать инфекционные больницы по пациентам, по болезням. Там должна финансироваться готовность к реагированию. Мы не можем профинансировать, поскольку не знаем количества случаев инфекционной болезни, которая может возникнуть. Коронавирус показал — никто не готовился к такому количеству инфекционных заболевания», — сказал Ляшко.

По его мнению медицинская система европейских стран, на которую ориентировались создатели медреформы, оказалась не готова к ситуации с коронавирусом.

«Когда мы говорим про количество медработников и больниц, что их в Европе меньше, то Европа тоже показала неготовность этой системы реагировать», — подчеркнул Ляшко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что за приостановкой президентом Владимиром Зеленским второго этапа реформы украинской медицины стоят денежные вопросы, вернее — распределение бюджетных средств.

Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Участники Guns N
Участники Guns N
Модная битва: Кристина Левиева против Марии Кожевниковой
Модная битва: Кристина Левиева против Марии Кожевниковой
В пользу кланов. Додон раскритиковал решение КС Молдавии по кредиту от РФ
В пользу кланов. Додон раскритиковал решение КС Молдавии по кредиту
Россиянам на изоляции покажут последствия войны и концерт лидера «Наутилуса»
Россиянам на изоляции покажут последствия войны и концерт лидера
Рублю предсказали возвращение к докризисным показателям
Рублю предсказали возвращение к докризисным показателям
В Бурятии частично снимут ограничения с бизнеса
В Бурятии частично снимут ограничения с бизнеса
Двойников Ким Чен Ына засняли на видео
Двойников Ким Чен Ына засняли на видео
Как найти родственника, который пропал без вести в Великую Отечественную
Как найти родственника, который пропал без вести в Великую
Определена опасность просмотра порно для работающих на удаленке
Определена опасность просмотра порно для работающих на удаленке
Волонтерское движение усиливается благодаря бизнесу
Волонтерское движение усиливается благодаря бизнесу
Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
Додон назвал решение КС по российскому кредиту ударом по миллионам людей
Додон назвал решение КС по российскому кредиту ударом по миллионам

Топ на сегодня

Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Реклама на квитанциях ЖКХ
Реклама на квитанциях ЖКХ
Госдолг США установил рекорд
Госдолг США установил рекорд
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909

Еще по теме

Супрун назвала инициируемые изменения медреформы "трусливым шагом в прошлое"
Зеленский намекнул на отсрочку второго этапа медреформы
Е-больничных в Украине до сих пор нет из-за технических проблем – Степанов
Минздрав назвал предел больных COVID для украинской медицины