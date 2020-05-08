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Все ради любимой. Джиган пытается наладить общение с женой через ее родню

Все ради любимой. Джиган пытается наладить общение с женой через ее родню
После того как Оксана Самойлова подала на развод, рэпер предпринимает активные попытки сохранить брак. Музыкант оказывает внимание детям и осыпает возлюбленную признаниями. Поклонники надеются, что звездная пара все-таки воссоединится.

Вчера 32-летняя Оксана Самойлова отправилась с детьми к родителям. Многодетная мама поделилась кадрами, на которых дочери играют на участке, а также весело общаются с прабабушкой.

А вскоре выяснилось, что компанию в поездке им составил Джиган, с которым модель сегодня общается весьма напряженно. 

Недавно Самойлова заявила, что подала на развод, не выдержав очередных выходок супруга и доносов об изменах. Музыкант прошел лечение в клинике для наркозависимых, а теперь пытается вернуть расположение любимой. В личном блоге артист демонстрирует идиллические кадры с детьми, не переставая признаваться в чувствах Самойловой. «Я не отпущу тебя никуда!» — заявил рэпер.


Поклонники надеются, что совместный отдых поможет супругам сохранить брак. Однако очевидно, что Джигану в первую очередь необходимо вернуть доверие дочерей. Артист показал короткий видеоролик, на котором спрашивает старшую Ариэлу, любит ли она папу. Девочка вела себя довольно скованно и неохотно ответила ему «да».


Напомним, что Джиган и Оксана вместе десять лет. Все эти годы они создавали впечатление безупречной пары, которая умеет избегать конфликтов. Негативные перемены произошли после рождения долгожданного сына Давида. Музыкант так радовался появлению мальчика, что не заметил, как его празднование превратилось в загул. Джиган употреблял алкоголь, использовал нецензурную лексику при детях, а после и вовсе оказался в лечебнице для зависимых.

«Я работаю с психологом, моим детям нужен психолог. У них уже никогда не будет нормальной семьи. Вместо счастливого детства их маленькие головки забиты страшными мыслями, шоком и непониманием — в чем они виноваты», — негодовала модель в Сети.

 

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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