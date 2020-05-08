Вслед за Москвой режим ограничений до конца мая продлили и в Подмосковье

Алексей Вольцев

Режим самоизоляции в Московской области по примеру Москвы продлили до 31 мая. Об этом распорядился губернатор Андрей Воробьев, подписав соответствующее постановление.

Таким образом, до конца месяца в Подмосковье запрещено проведение спортивных, физкультурных, зрелищных и других массовых мероприятий. Все цифровые пропуска, которые действовали до 11 мая, продолжат функционировать до 31 мая.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 31 мая. До этого числа все предприятия сферы услуг, торговли, образования, культуры и спорта работать не будут.

На рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам, предупредил мэр.