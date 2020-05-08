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Выгоду от кредитных каникул могут освободить от НДФЛ

Выгоду от кредитных каникул могут освободить от НДФЛ
Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект об освобождении от НДФЛ материальной выгоды, полученной заемщиком в период кредитных каникул, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Принятие предлагаемого законопроекта приобретает особую актуальность в сложной экономической ситуации в стране в настоящее время для поддержки потерявших источник дохода физических лиц, в том числе являющихся индивидуальными предпринимателями", - указывают его разработчики. Авторами выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, его первый зам Александр Жуков, глава комитета ГД по бюджету Андрей Макаров и член Совфеда Николай Журавлев. На рассмотрение Госдумы документ планируется вынести 12 мая, причем он может быть принят сразу в первом чтении и в целом, сообщили РИА Новости в бюджетном комитете.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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