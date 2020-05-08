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Запущен проект Careerbox для помощи учащимся с выбором карьеры

Запущен проект Careerbox для помощи учащимся с выбором карьеры

В Сети запущен образовательный проект Careerbox, который предоставляет доступ ко множеству бесплатных курсов и уроков на всевозможные темы, полезных в период действия режима самоизоляции.

Проект рассчитан на заинтересованных в саморазвитии школьников и студентов. В рамках проекта предоставляются не только уроки, но и действуют тематические социальные сети. "Мы стремимся помочь молодым специалистам получить те знания, которые им необходимы для успешного трудоустройства и продуктивной работы", - указывают основатели проекта.

На сайте доступны 128 бесплатных онлайн-академий (7000 курсов и 150 000 уроков), 4 онлайн-центра карьеры, центр тестирования и сертификации с более чем 170 тестами, онлайн-база знаний из свыше 160 000 файлов.

Подробно ознакомиться со всеми возможностями, предоставляемыми образовательным проектом, можно на сайте проекта https://edu.careerbox.ru.

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По материалам: uposters.ru

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