Женский гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года

Вадим Карасев

Согласно гороскопу на май, эта неделя будет насыщенной событиями. Могут появиться неожиданные дела и даже проблемы, но это не должно испортить вашего настроения, ведь астрологи уже успели расшифровать тайные знаки звезд.

На этой неделе многим предстоит преодолеть себя. Это время, когда каждому из нас выпадет шанс стать лучше и справиться с собственными страхами. Это неделя может многое расставить по своим местам, и звезды будут помогать тем, кто всерьез возьмется за себя и позаботится о своем внутреннем и внешнем благополучии. Немаловажный момент сейчас — открытость миру, способность нести добро и благо окружающим. Именно такой подход поможет побороть скептическое отношение к себе и одержать победу над глубинными противоречиями.

Женщина-Овен

По гороскопу женщин-Овнов ждет неделя непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед может превратиться в пламя, сомнения — в уверенность в себе, а ненависть — в любовь. При этом эмоции могут захватить неожиданно, в том числе и в самый неподходящий момент. Для Овнов может быть типично поведение, когда беспросветный настрой вдруг сменится заводным энтузиазмом или интересом к чему-то новому. Вселенная предупреждает, что в случае эмоционального подъема не стоит забывать доводить начатое до конца. Это важное условие успеха в любой сфере.

Женщина-Телец

Для представительниц Тельца наступает время обретения внутренних сил. Если хочется больших свершений, для этого потребуется много энергии. Найти ее можно в самых разных сферах и будничных делах. Неплохим решением станет корректировка планов, а также духовные практики, перемены во внешности, возрождение былых интересов. С этого и стоит начать неделю, а закончить ее можно в близком кругу за приятными занятиями. Астрологи советуют не забывать, что жизнь даст все необходимое, просто для этого нужно правильно сформулировать свои желания.

Женщина-Близнецы

Астрологи обращают внимание женщин-Близнецов на то, что в ближайшие дни им стоит тщательнее фильтровать общение с окружающими. И дело сейчас не в том, что в окружении могут появиться какие-то недобросовестные, завистливые и подлые люди (хотя возможно и такое). Звезды намекают: повысится вероятность того, что некоторые персоны будут тратить чужое время попусту. Можно провести ближайшие семь дней с куда большей пользой, если критически и скептически отнестись к перспективам такого общения. Эксперты сайта dailyhoro.ru напоминают о том, что есть 5 типов отношений, способных разрушить жизнь, и именно от них сейчас стоит отказаться.

Женщина-Рак

Начало недели сложится для женщин-Раков не столь удачно, как хотелось бы. Возрастет общая нестабильность, когда планы могут в одночасье оказаться перечеркнутыми. Астрологи советуют отказаться от судьбоносных решений и крупных покупок. Также нежелательно выяснять отношения — это может привести к разрыву. Зато удача ждет в плане карьеры. Отношения с начальством будут складываться конструктивно, но звезды ждут от Раков смелости и защиты своих позиций. Чем принципиальнее и решительнее будет настрой, тем большим успехом увенчается наступающая неделя.

Женщина-Лев

Наступающая неделя будет довольно благоприятна для женщин-Львов, причем благодарить за это нужно не случайные удачи, а общую гармонизацию вокруг. События будут развиваться, как им положено, и чувство устроенности и гармонии будет сопутствовать Львицам всю неделю. Но есть и обратная сторона: звезды пророчат суетливые будни, когда повысится риск упустить что-то важное. В этом случае на помощь придет самодисциплина и самоорганизация. Главное, в выходные позволить себе максимально расслабиться и отдохнуть.

Женщина-Дева

Девам на этой неделе рекомендуется вести спокойный и уединенный образ жизни. Интерес может возникнуть к вопросам не только материального достатка, но и душевного благополучия. И если денежные решения будут даваться относительно легко, то с внутренними резервами придется поработать. Важно находить время для спокойного и созерцательного образа жизни, избегать стрессовых ситуаций и сосредоточить все силы на обретении душевной гармонии. Многие Девы могут преуспеть в деле изучения и применения восточных духовных практик, направленных на обретение внутреннего баланса и достижения успеха во внешней жизни.

Женщина-Весы

Астрологи не советуют женщинам-Весам на этой неделе ставить перед собой недостижимые цели. Дело в том, что эмоциональное состояние не позволит им находиться в режиме активной деятельности. Кроме того, о себе могут дать знать старые обиды, сомнения и страхи. Лучше уделить повышенное внимание своему внутреннему миру. Нехватку энергии и уверенности в себе всегда можно компенсировать духовными практиками. Весам стоит следовать созидательному мышлению и думать о хорошем. Негативные мыслеобразы могут очернить будни и навлечь на представительниц Знака череду серьезных проблем.

Женщина-Скорпион

Женщинам-Скорпионам лучше не планировать на этой неделе новые знакомства. Те люди, с которыми они познакомятся с 11 по 17 мая, могут не оправдать надежд или даже обмануть. Звезды предупреждают, что на контакт может выйти человек с нечистыми намерениями, который под маской приятеля может скрывать истинные мотивы. Гороскоп также предлагает оставить сомнения и переживания и заняться чем-то более позитивным и полезным. Сейчас Скорпионам прописано плавное течение событий, когда можно помечтать, отдохнуть и набраться сил вдали от информационного шума, суеты и авантюр.

Женщина-Стрелец

Рожденные под Знаком Стрельца в середине мая могут почувствовать, что находятся на пороге нового, более счастливого витка своей жизни. Внутренний оптимизм в сочетании с поддержкой близких может стать хорошей основой для начала позитивных перемен. Если давно вызревали планы, предполагающие личные усилия в сочетании с поддержкой окружающих, то звезды настоятельно рекомендуют переходить к активным действиям. Но стоит больше времени затрачивать на общение и обмен мнениями — это поможет урегулировать актуальные вопросы. Сила Стрельцов и их успех сейчас в поддержке единомышленников.

Женщина-Козерог

Всю неделю вокруг женщин-Козерогов будет раздаваться приятный звон монет. Но, увы, большинство денежных средств, заработок которых будет отнимать много времени и сил, не будет иметь к Козерогам прямого отношения. Да, им придется работать с деньгами, но это будут чужие деньги — людей, которым срочно потребуется помощь в финансовых вопросах. Зато активные планеты подарят Козерогам власть, которая может оказаться как билетом в лучшую жизнь, так и сомнительным благом. Придется руководить людьми в сложных ситуациях и разбираться с чужими проблемами. Астрологи советуют как следует подумать над своим отношением к окружающим и ненадолго забыть о собственной выгоде.

Женщина-Водолей

Наступающая неделя — отличное время, чтобы настроиться на позитивный лад. Гороскоп советует женщинам-Водолеям окружить себя людьми, чистыми душой, — теми, кому можно доверять. Поддержка близких сулит успех в разных сферах жизни. Всему причиной звезды, которые наделят окружающих железной хваткой и невероятно мощной интуицией. Так что, если Водолеев осенит внезапная идея, стоит обратиться за советом к близким. На неделе, пойдя на поводу у неожиданных рекомендаций, Водолеи смогут впустить в свою жизнь что-то новое и интригующие.

Женщина-Рыбы

Астрологи советуют Рыбам воздержаться от любых тайных игр и интриг в начале недели. Не стоит вмешиваться в чужие дела и проявлять любопытство там, где этого никто не ждет. В противном случае можно навлечь неприятности, которые негативно отразятся на репутации. Куда лучше будет, если представительницы этого Знака посвятит время личностному и духовному развитию. Заинтересованные в этом смогут за короткий срок избавиться от негативных программ, комплексов и внутренних противоречий, а также успешно решить многие имеющиеся проблемы, в том числе делового характера.