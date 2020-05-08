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Звезда фильмов о "Гарри Поттере" Руперт Гринт впервые стал отцом

Звезда фильмов о "Гарри Поттере" Руперт Гринт впервые стал отцом
РИА Новости. Британский актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в фильмах о "Гарри Поттере", впервые стал отцом, сообщает The Cut.

По информации издания, его подруга актриса Джорджия Грум родила девочку. Остальные подробности и имя новорожденной, пока не раскрывают. Представитель пары обратился к СМИ и попросил "уважать их личную жизнь в такое особенное время".

О беременности Джорджии Грум стало известно в апреле, уже на поздних сроках. С Гринтом она встречается с 2011 года.


рассказывал, что хочет завести детей, а если у него родится сын, то вряд ли он назовет его Роном. По его словам, это "довольно хорошее имя", но с его фамилией оно плохо сочетается.

Несколько дней назад отцом стал и американский изобретатель Илон Маск. Его девушка певица Граймс родила мальчика. Ему дали очень необычное имя X Æ A-12. Позже предприниматель пояснил, как его нужно произносить ("Экс, Эш, Эй Твелв") и объяснил значение.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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