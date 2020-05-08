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Звезда «Содержанок» Ольга Сутулова: «Александру Васильеву виднее про людей, с которыми он мало знаком»

Звезда «Содержанок» Ольга Сутулова: «Александру Васильеву виднее про людей, с которыми он мало знаком»
Как-то Александр Васильев делала разбор стиля Ольги Сутуловой, назвав ее женщиной-вамп. Критик уверен, что актриса идеально бы смотрелась в роли волшебниц. Звезда «Содержанок» отреагировала на слова Васильева.

Модный критик сравнил Сутулову с западной коллегой Евой Грин, отметив. что у них есть много общего во внешности. «Глядя на Ольгу, скажу, что внешне она — типичная вамп. Не путать с роковой женщиной, которой может быть и блондинка. А вот вамп всегда только брюнетка. Посмотрите на Ольгу, она вся такая таинственная: волосы цвета воронова крыла, темные глаза и ярко очерченные брови, очень выразительное лицо», — подчеркнул он. 

Ольга, похоже, не совсем согласна с авторитетным мнением Александра Александровича. 

«Я не имею права спорить с историком моды Александром Васильевым. Ему, конечно, виднее про других людей, с которыми он мало знаком. Я думаю, этот образ все-таки в основном придуман художниками по гриму и костюмам, например, сериала «Содержанки». И я им очень за это благодарна — мне он нравится. Но не считаю себя какой-то роковой женщиной. По крайней мере, этот образ я не культивирую», — объяснила 40-летняя артистка.

К слову, Ольга не скрывает, что у нее есть много общего со своей героиней — светской львицей Алисой. «Она — мое второе «я»! Но мы ведь говорим не о профессиональных, скажем так, навыках Алисы, а о внутреннем содержании, бескомпромиссности характера, безапелляционности, стремлении добиться чего бы то ни было любой ценой, бесконечной любви к себе — об этих качествах. Тут все про меня», — призналась Сутулова.

Правда, в отличие от Алисы, актриса не слишком любит посещать публичные мероприятия, предпочитая им уединение в загородном доме.

«Если мы говорим о перетекании из одного приема в другой, то нет, я этого не люблю. Мне там крайне неуютно. Я люблю ездить на «Кинотавр». А потом, что считать светской тусовкой? Концерт в консерватории, премьера в театре, танцы — вполне себе светские мероприятия, и я их люблю», — добавила она.

Фото: Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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