13-летняя беременная: «Я сама коплю на роды и вещи для ребенка»

Алексей Вольцев

Дарья Суднишникова шокировала всю страну, заявив, что беременна от 10-летнего возлюбленного. В социальных сетях семиклассница рассказала, как справляется с критикой и готовится к родам. Оказывается, школьница сама копит на приданное для будущей малышки.

Даша Суднишникова не скрывает, что зарабатывает на рекламе в социальных сетях. По словам девочки, она помогает своим родителям и стремится к тому, чтобы у ее малыша было все самое лучшее.

«Я коплю на роды, вещи и мебель для ребенка. Доходов у нас мало: мама не работает из-за болезни, родственники от нас отвернулись, как и многие друзья. Работает один папа, но доход не такой большой. И приходится как-то зарабатывать мне», — призналась семиклассница.

Школьница отметила, что сначала опекуном ребенка будет ее мама. После того, как Даше исполнится 16 — она запишет наследника на себя. Суднишникова уверенна, что сможет воспитать малыша, ведь 10-летний Ваня не собирается отказываться от отцовских обязанностей. «Ваня сказал, что будет брать отцовство. Он любит мою дочь и будет ее папой», — заявила Даша.

По словам Суднишниковой, родители ее во всем поддерживают. А вот на негативные сообщения и травлю в Сети она уже старается не обращать внимания. «Мама меня сразу поняла и не стала ругать за это, сказав, что мы справимся. А Галя, мама Вани, сначала не поверила. Никто не мог поверить. Мои одноклассники и дети со школы начали лучше ко мне относиться, а повара больше еды накладывают», — написала школьница в личном блоге.

К слову, девочка живет в городе Железнодорожный. Местные специалисты отказались принимать у Даши роды. Как подчеркнула будущая мама, главный врач и вовсе не хочет ее лечить. Теперь же девочка вынуждена уехать в Красноярск — там малыш и появится на свет.

Фото: Instagram