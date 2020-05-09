Активисты МГЕР провели концерты под окнами ветеранов

Вадим Карасев

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" из десяти городов провели народные концерты вместе с жителями многоквартирных домов в честь Дня Победы.

"Сложившаяся ситуация в стране и мире не позволяет нам проводить полноценные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы. Чтобы люди не забывали, помнили подвиги, славу нашего народа, мы решили устроить такой концерт, исполнить вместе с гражданами песни времен Великой Отечественной войны - все, что знают люди", - указали в организации.

Кроме того, активисты МГЕР провели по всей стране различные акции к годовщине Победы, адаптировав их под условия режима самоизоляции. В частности, днем портреты героев начали показывать на медиащитах, а уже вечером фотографии из военной хроники и портреты участников и ветеранов войны продемонстрируют при помощи проектора на торцах жилых домов и других зданий.

"Сложившаяся ситуация в стране и мире не позволила нам организовать и провести полноценные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы. Однако современные технологии помогают подстраиваться под различные условия жизни. Мы чтим память и гордимся подвигом наших предков. Они сражались за наше мирное небо над головой. И пока мы с вами помним о войне, она не повторится", - отметил лидер МГЕР Денис Давыдов.

