Армянские военные в Сирии почтили память героев Великой Отечественной войны

Лидия Мартынова

Представители армянской гуманитарной миссии в сирийском Алеппо приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщили сегодня, 9 мая, в Центре гуманитарного разминирования и экспертизы Армении.

Сотрудники генерального консульства Армении в Алеппо и представители армянской гуманитарной миссии возложили венок к памятнику погибшим героям Великой Отечественной войны, воздав им дань уважения.

Напомним, армянские сапёры и врачи в рамках гуманитарной миссии прибыли в Сирию 8 февраля 2019 года. Контингент из Армении насчитывал 83 человека: специалисты по разминированию, медицинский персонал и бригады, обеспечивающие охрану специалистов. Армянская гуммиссия занимается разминированием, противоминным оповещением населения и оказанием медицинской помощи исключительно в тех местах, в которых не ведутся боевые действия (в провинции Алеппо). Оборудование для их работы, а также поддержку в обеспечении безопасности предоставила российская сторона. Вторая группа из Армении, которая отправилась 16 июня в Сирию в составе 80 человек, выполняла свою миссию в течение четырёх месяцев. 14 октября была проведена очередная ротация армянского гуманитарного контингента в САР.

Армения стала первой и пока единственной страной — участницей Организации Договора о коллективной безопасности, которая откликнулась на просьбу России развернуть гуманитарную миссию в Сирии. Власти республики приняли суверенное решение в полном соответствии со своими национальными интересами (в Сирии проживает внушительная армянская община), обязательствами в рамках ОДКБ и военно-политического союза с Россией, несмотря на давление, которое на Ереван оказывали Соединённые Штаты.