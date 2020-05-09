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Артисты призвали россиян выйти на балкон в День Победы

Артисты призвали россиян выйти на балкон в День ПобедыЗараФото: @zara_music

Известные российские артисты призвали сограждан присоединиться к акции, которая пройдет в 19:01 9 мая в честь 75-летия Дня Победы. В ее рамках необходимо выйти на балкон с портретами своих предков-ветеранов или показать их в открытых окнах.

С таким призывом к россиянам обратилась, в частности, певица Зара, опубликовавшая песню в память о героях Великой Отечественной войны. Также акцию поддержал исполнитель Emin, актеры Владимир Машков и Станислав Дужников, шоумен Азамат Мусагалиев и другие звезды.

В записи песни приняли участие такие артисты, как Стас Михайлов, Григорий Лепс, Николай Басков, Сергей Бурунов, Лариса Долина, Юлианна Караулова, Сергей Жуков и другие.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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