Артисты призвали россиян выйти на балкон в День Победы

Вадим Карасев

ЗараФото: @zara_music

Известные российские артисты призвали сограждан присоединиться к акции, которая пройдет в 19:01 9 мая в честь 75-летия Дня Победы. В ее рамках необходимо выйти на балкон с портретами своих предков-ветеранов или показать их в открытых окнах.

С таким призывом к россиянам обратилась, в частности, певица Зара, опубликовавшая песню в память о героях Великой Отечественной войны. Также акцию поддержал исполнитель Emin, актеры Владимир Машков и Станислав Дужников, шоумен Азамат Мусагалиев и другие звезды.

В записи песни приняли участие такие артисты, как Стас Михайлов, Григорий Лепс, Николай Басков, Сергей Бурунов, Лариса Долина, Юлианна Караулова, Сергей Жуков и другие.