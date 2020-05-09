Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Бьюти-дайджест: от секрета ухода за кожей Мэрилин Монро до макияжа носа

Бьюти-дайджест: от секрета ухода за кожей Мэрилин Монро до макияжа носа

Бьюти-дайджест: от секрета ухода за кожей Мэрилин Монро до макияжа носа

Елизавета Боярская стала амбассадором Palette, фитнес-сервис Fitmost запускает серию бесплатных тренировок со спортсменами-олимпийцами, NYX Professional Makeup проведет музыкальный онлайн-фестиваль, Барбара Штурм запускает глобальный "Маскафон" в поддержку пострадавших от коронавируса. О чем еще говорили на этой неделе в мире бьюти — читайте в нашем материале.

Раскрыт секрет ухода за кожей Мэрилин Монро

Даже спустя 60 лет после смерти Мэрилин Монро многих интересует, как звезда ухаживала за кожей. В Музее макияжа в Нью-Йорке первого мая должна была пройти выставка "Розовые джунгли", посвященная макияжу 1950-х годов, который был в моде в Америке. Из-за коронавируса открытие пришлось перенести, тем не менее Музей макияжа раскрыл в инстаграме несколько секретов звезды по уходу за кожей. Монро четко следовала рекомендациям венгерского дерматолога Эрно Ласло.


 


На фотографии мы видим рецепт от 17 марта 1959 года, в котором написано, какие продукты использовать и когда. Утром Монро прописали очищать лицо мылом Erno Laszlo Phelityl (его же использовала принцесса Диана), потом актриса наносила тоник Erno Laszlo Shake-It, затем крем для глаз Erno Laszlo pHelitone и пудру Duo-Phase (увы, она снята с продажи).


Разноцветный макияж носа — новый тренд из инстаграма

Раньше носу уделялось не так много внимания, когда дело доходило до макияжа. Капля консилера и хайлайтера, легкое контурирование и вуаля. Однако креативные пользовательницы сети решили изменить этот подход и придумали делать макияж носа. Они стали наносить румяна и яркие тени на эту часть лица.

Эффект такой, будто вы только что проснулись и высморкались. А может, немного обгорели на солнце,

— комментирует необычный тренд визажистка Доджа Кэт.


От разноцветных акцентов до замысловатых узоров: множество девушек решаются на бьюти-эксперименты. Вот некоторые из наших любимых образов.


Елизавета Боярская стала новым амбассадором популярной стойкой крем-краски

34-летняя Елизавета Боярская стала новым лицом Palette. Фотография актрисы украсила упаковку стойкой крем-краски оттенка 7-0 (N6) — средне-русый: именно этот цвет волос предпочитает звезда. Я рада поделиться новостью, что стала амбассадором бренда Palette 2020. Palette и Schwarzkopf — это история и безусловное признание российских женщин. Я очень надеюсь, что мой образ будет вдохновляющим и каждая девушка найдет свой неповторимый оттенок Palette,  — говорит Елизавета.


NYX Professional Makeup проведет музыкальный онлайн-фестиваль

Российское отделение NYX Professional Makeup, вдохновившись примером французских коллег, проводит большой онлайн-фестиваль Insta Live Festival в своем инстаграме @nyxcosmetics_russia. За танцевальное настроение будут отвечать талантливые российские и белорусские девушки-музыканты: Катя Panterrra и группа "Трипинадва", певица Palina, звезды андеграунда с лейбла Ionoff Music — "Акульи слезы", Даша Шульц, недавно вернувшаяся на инди-сцену с проектом "Даша и Сережа", рэп-исполнительница Маша Hima, группа "Комсомольск", DAKOOKA, Тося Чайкина, группа "Лютик" и андеграундный поп-проект Magnetic Poetry.


Кроме концертов также организуют онлайн-гримерку — в Zoom можно будет подключиться к подготовке к концерту некоторых артисток, "собраться" на концерт и пообщаться, посмотреть мастер-классы визажистов бренда и многое другое.

Фестиваль будет идти с 11 по 19 мая, вход свободный!

Барбара Штурм запускает глобальный "Маскафон" (Maskathon) в поддержку пострадавших от коронавируса

Звездный врач-косметолог Барбара Штурм, основательница бренда Dr. Barbara Sturm, запускает марафон "Маскафон". Его цель — собрать средства для благотворительных инициатив World Health Organization (Всемирной организации здравоохранения) и организации First Responders First, направленных на помощь пострадавшим от эпидемии коронавируса.


Средства будут потрачены на покупку масок и других необходимых средств защиты в период борьбы с пандемией для медицинских учреждений.

9 мая жители всего мира смогут присоединиться к марафону на YouTube-канале по хэштегу #STURMMASKATHON либо по ссылке на EventBrite. Пожертвовать можно любую доступную сумму, начиная от 1 доллара, и получить в качестве благодарности от Барбары миниатюру маски-бестселлера Face Mask от Dr. Barbara Sturm. Для этого нужно ввести свой адрес на странице регистрации на марафон.

Основательница бренда верит, что даже минимальными совместными усилиями можно оказать существенную помощь тем, кому она особенно необходима, и надеется, что как можно больше людей захотят объединиться с ней для поддержки оказавшихся в тяжелом положении людей по всему миру.

Фитнес-сервис Fitmost запускает серию бесплатных тренировок со спортсменами-олимпийцами

Программа Олимпийского комитета России "Олимпийская страна" совместно с Fitmost запускает всероссийский проект — бесплатные онлайн-тренировки со спортсменами-олимпийцами. Проект стартует 11 мая и продлится 14 дней до 24 мая.

Принять участие в тренировках смогут все желающие из любой точки мира, любого города или населенного пункта России, для этого нужно лишь зарегистрироваться.


Занятия по трем направлениям проведут известные чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы: Алла Шишкина (олимпийская чемпионка по синхронному плаванию), Мария Пасека (призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике), Денис Дмитриев (призер Олимпийских игр по велоспорту на треке), Елизавета Туктамышева (чемпионка мира по фигурному катанию), Семен Елистратов (олимпийский чемпион по шорт-треку) и Екатерина Лобышева (призер Олимпийских игр по конькобежному спорту).

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Вопрос к сегодняшнему дню. Путин объяснил попытки переписать историю
Вопрос к сегодняшнему дню. Путин объяснил попытки переписать историю
Еврокомиссия рекомендует держать границы ЕС закрытыми до 15 июня
Еврокомиссия рекомендует держать границы ЕС закрытыми до 15 июня
ЦБ отверг идею о дополнительном источнике денег для России
ЦБ отверг идею о дополнительном источнике денег для России
Журналист Павел Лобков заразился коронавирусом
Журналист Павел Лобков заразился коронавирусом
"Молодежка ОНФ" присоединилась к флешмобу "Флаги России. 9 мая"
"Молодежка ОНФ" присоединилась к флешмобу "Флаги России. 9 мая"
США назвали России условие для продления ракетного договора
США назвали России условие для продления ракетного договора
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Товарооборот онлайн-торговли в Москве увеличился на 38% в марте
Товарооборот онлайн-торговли в Москве увеличился на 38% в марте
От проблем с алкоголем до феноменального похудения: как изменился Таш из Comedy Club
От проблем с алкоголем до феноменального похудения: как изменился Таш
Регионы получили от Роспотребнадзора рекомендации по снятию ограничений
Регионы получили от Роспотребнадзора рекомендации по снятию
Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
Бьюти-дайджест: от секрета ухода за кожей Мэрилин Монро до макияжа носа
Бьюти-дайджест: от секрета ухода за кожей Мэрилин Монро до макияжа

Топ на сегодня

Эксперт: Коронавирус выделяется и после выздоровления около трех недель
Эксперт: Коронавирус выделяется и после выздоровления около трех
Послы стран G-7 «не услышали» призыв Киева сохранить санкции против России
Послы стран G-7 «не услышали» призыв Киева сохранить санкции против
Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
В Баренцевом море сфотографировали корабли НАТО
В Баренцевом море сфотографировали корабли НАТО
В НАТО поддержали инициатора сноса памятника Коневу в Праге
В НАТО поддержали инициатора сноса памятника Коневу в Праге

Еще по теме

Основателя журнала Play Boy Хью Хефнера похоронят рядом с Мэрилин Монро
Основателя Playboy Хью Хефнера похоронят рядом с Мэрилин Монро
В Лос-Анджелесе с молотка пустят надгробие Мэрилин Монро
Четырежды беременная Мэрилин Монро страдала из-за отсутствия детей