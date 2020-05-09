Бьюти-дайджест: от секрета ухода за кожей Мэрилин Монро до макияжа носа

Вадим Карасев

Елизавета Боярская стала амбассадором Palette, фитнес-сервис Fitmost запускает серию бесплатных тренировок со спортсменами-олимпийцами, NYX Professional Makeup проведет музыкальный онлайн-фестиваль, Барбара Штурм запускает глобальный "Маскафон" в поддержку пострадавших от коронавируса. О чем еще говорили на этой неделе в мире бьюти — читайте в нашем материале.

Раскрыт секрет ухода за кожей Мэрилин Монро

Даже спустя 60 лет после смерти Мэрилин Монро многих интересует, как звезда ухаживала за кожей. В Музее макияжа в Нью-Йорке первого мая должна была пройти выставка "Розовые джунгли", посвященная макияжу 1950-х годов, который был в моде в Америке. Из-за коронавируса открытие пришлось перенести, тем не менее Музей макияжа раскрыл в инстаграме несколько секретов звезды по уходу за кожей. Монро четко следовала рекомендациям венгерского дерматолога Эрно Ласло.

На фотографии мы видим рецепт от 17 марта 1959 года, в котором написано, какие продукты использовать и когда. Утром Монро прописали очищать лицо мылом Erno Laszlo Phelityl (его же использовала принцесса Диана), потом актриса наносила тоник Erno Laszlo Shake-It, затем крем для глаз Erno Laszlo pHelitone и пудру Duo-Phase (увы, она снята с продажи).





Разноцветный макияж носа — новый тренд из инстаграма

Раньше носу уделялось не так много внимания, когда дело доходило до макияжа. Капля консилера и хайлайтера, легкое контурирование и вуаля. Однако креативные пользовательницы сети решили изменить этот подход и придумали делать макияж носа. Они стали наносить румяна и яркие тени на эту часть лица.

Эффект такой, будто вы только что проснулись и высморкались. А может, немного обгорели на солнце,

— комментирует необычный тренд визажистка Доджа Кэт.





От разноцветных акцентов до замысловатых узоров: множество девушек решаются на бьюти-эксперименты. Вот некоторые из наших любимых образов.





Елизавета Боярская стала новым амбассадором популярной стойкой крем-краски

34-летняя Елизавета Боярская стала новым лицом Palette. Фотография актрисы украсила упаковку стойкой крем-краски оттенка 7-0 (N6) — средне-русый: именно этот цвет волос предпочитает звезда. Я рада поделиться новостью, что стала амбассадором бренда Palette 2020. Palette и Schwarzkopf — это история и безусловное признание российских женщин. Я очень надеюсь, что мой образ будет вдохновляющим и каждая девушка найдет свой неповторимый оттенок Palette, — говорит Елизавета.





NYX Professional Makeup проведет музыкальный онлайн-фестиваль

Российское отделение NYX Professional Makeup, вдохновившись примером французских коллег, проводит большой онлайн-фестиваль Insta Live Festival в своем инстаграме @nyxcosmetics_russia. За танцевальное настроение будут отвечать талантливые российские и белорусские девушки-музыканты: Катя Panterrra и группа "Трипинадва", певица Palina, звезды андеграунда с лейбла Ionoff Music — "Акульи слезы", Даша Шульц, недавно вернувшаяся на инди-сцену с проектом "Даша и Сережа", рэп-исполнительница Маша Hima, группа "Комсомольск", DAKOOKA, Тося Чайкина, группа "Лютик" и андеграундный поп-проект Magnetic Poetry.





Кроме концертов также организуют онлайн-гримерку — в Zoom можно будет подключиться к подготовке к концерту некоторых артисток, "собраться" на концерт и пообщаться, посмотреть мастер-классы визажистов бренда и многое другое.

Фестиваль будет идти с 11 по 19 мая, вход свободный!

Барбара Штурм запускает глобальный "Маскафон" (Maskathon) в поддержку пострадавших от коронавируса

Звездный врач-косметолог Барбара Штурм, основательница бренда Dr. Barbara Sturm, запускает марафон "Маскафон". Его цель — собрать средства для благотворительных инициатив World Health Organization (Всемирной организации здравоохранения) и организации First Responders First, направленных на помощь пострадавшим от эпидемии коронавируса.





Средства будут потрачены на покупку масок и других необходимых средств защиты в период борьбы с пандемией для медицинских учреждений.

9 мая жители всего мира смогут присоединиться к марафону на YouTube-канале по хэштегу #STURMMASKATHON либо по ссылке на EventBrite. Пожертвовать можно любую доступную сумму, начиная от 1 доллара, и получить в качестве благодарности от Барбары миниатюру маски-бестселлера Face Mask от Dr. Barbara Sturm. Для этого нужно ввести свой адрес на странице регистрации на марафон.

Основательница бренда верит, что даже минимальными совместными усилиями можно оказать существенную помощь тем, кому она особенно необходима, и надеется, что как можно больше людей захотят объединиться с ней для поддержки оказавшихся в тяжелом положении людей по всему миру.

Фитнес-сервис Fitmost запускает серию бесплатных тренировок со спортсменами-олимпийцами

Программа Олимпийского комитета России "Олимпийская страна" совместно с Fitmost запускает всероссийский проект — бесплатные онлайн-тренировки со спортсменами-олимпийцами. Проект стартует 11 мая и продлится 14 дней до 24 мая.

Принять участие в тренировках смогут все желающие из любой точки мира, любого города или населенного пункта России, для этого нужно лишь зарегистрироваться.





Занятия по трем направлениям проведут известные чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы: Алла Шишкина (олимпийская чемпионка по синхронному плаванию), Мария Пасека (призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике), Денис Дмитриев (призер Олимпийских игр по велоспорту на треке), Елизавета Туктамышева (чемпионка мира по фигурному катанию), Семен Елистратов (олимпийский чемпион по шорт-треку) и Екатерина Лобышева (призер Олимпийских игр по конькобежному спорту).