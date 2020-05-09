Число заражений коронавирусом в мире превысило четыре миллиона

Вадим Карасев

Фото: TOM BRENNER / Reuters

Число заражений коронавирусом в мире превысило четыре миллиона. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

Согласно информации на 3:25 по московскому времени, на планете инфицированы 4 010 396 человек. 275 953 человека умерли, еще 1 381 948 излечились.

Однако, по данным проекта университета Джонса Хопкинса в аналогичное время, число заразившихся только приближается к четырем миллионам и составляет 3 935 764. Также сайт Хопкинса сообщает о 274 654 погибших и 1 311 291 выздоровевших.

На первом месте по числу зараженных по-прежнему остаются США (1 283 846), за ними идет Испания (222 857), Италия (217 185) занимает третье место. В первой пятерке по количеству инфицированных также Великобритания (212 629) и Россия (187 859).