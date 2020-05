Что смотреть онлайн 9 мая. Расписание трансляций

View this post on Instagram

Живая легенда, главный художник БДТ Эдуард Кочергин завтра, 9 мая, в прямом эфире на портале БДТdigital поделится своими воспоминаниями о войне, расскажет удивительную историю о деревянном самолете и пообщается со зрителями. ⠀ Он появился на свет 22 сентября 1937-го года. «Родился я с испугу: отца Степана арестовали за кибернетику, и мать выкинула меня на два месяца раньше». Он не помнит как началась война. Только в детприёмнике врагов народа, куда он попал после ареста родителей, все вокруг вдруг заиграли в войну. ⠀ А вот 9 мая 1945 года осталось в его памяти навсегда. Кочергину тогда было 7 лет. «Я был в детприемнике НКВД в поселке Чернолучи в Омской области. Мы видели в окна, что жители этого поселка, у кого были охотничьи ружья, стреляли из них в воздух с крылец, с крыш домов и сараев. Стояли и стреляли. Вот такой стихийный салют, прямо днем. Радио у нас не было и именно так мы узнали, что война закончилась. Все почувствовали, что большая тяжесть упала с плеч. Все надеялись на что-то лучшее», — рассказал нам Эдуард Степанович. Впереди его ждал долгий путь до Ленинграда, где в 1953 году он наконец встретится с матерью, поступит в художественную школу, окончит в театральный институт… ⠀ В гости к выдающемуся художнику, писателю и педагогу, Эдуарду Кочергину заходите завтра по адресу www.bdtdigital.ru По виртуальной связи помогать Эдуарду Степановичу будет актриса БДТ Алена Кучкова. ⠀ #bdtdigital #bdtdigitalstream #лучшедома #эдуардкочергин