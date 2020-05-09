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Что смотреть онлайн 9 мая. Расписание трансляций

Что смотреть онлайн 9 мая. Расписание трансляций
В День 75-летия Великой Победы многие театры предлагают посмотреть спектакли о войне. Программа такая большая, что можно весь день провести у экрана. "Сын полка", "Братья и сестры", А зори здесь тихие...", "Павшие и живые", "Возвращение", "Минуты жизни", "Старомодная комедия", "Ничья длится мгновение", "Гусь пролетный", "Веселый солдат" и многое другое. Что еще можно посмотреть сегодня в Сети — в подборке РИА Новости.

Утро

С 2:30 (9 мая) до 1:30 (10 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна видеозапись 1977 года "Богемы" Джакомо Пуччини. Постановка Фабрицио Мелано, дирижер Джеймс Ливайн. В ролях: Лучано Паваротти, Рената Скотто, Ингвар Виксель, Маралин Ниска, Пол Плишка.


посмотреть спектакль "Победители" по книгам "У войны не женское лицо" и "Цинковые мальчики" Светланы Алексиевич про две войны – Великую отечественную и Афганскую по воспоминаниям жен, отцов и матерей солдат.

В 11:00 на портале БДТdigital стартует 12-часовой марафон "Дневники и письма войны", а в 12:00 главный художник БДТ Эдуард Кочергин в прямом эфире поделится воспоминаниями о войне и ответит на вопросы зрителей.

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Живая легенда, главный художник БДТ Эдуард Кочергин завтра, 9 мая, в прямом эфире на портале БДТdigital поделится своими воспоминаниями о войне, расскажет удивительную историю о деревянном самолете и пообщается со зрителями. ⠀ Он появился на свет 22 сентября 1937-го года. «Родился я с испугу: отца Степана арестовали за кибернетику, и мать выкинула меня на два месяца раньше». Он не помнит как началась война. Только в детприёмнике врагов народа, куда он попал после ареста родителей, все вокруг вдруг заиграли в войну. ⠀ А вот 9 мая 1945 года осталось в его памяти навсегда. Кочергину тогда было 7 лет. «Я был в детприемнике НКВД в поселке Чернолучи в Омской области. Мы видели в окна, что жители этого поселка, у кого были охотничьи ружья, стреляли из них в воздух с крылец, с крыш домов и сараев. Стояли и стреляли. Вот такой стихийный салют, прямо днем. Радио у нас не было и именно так мы узнали, что война закончилась. Все почувствовали, что большая тяжесть упала с плеч. Все надеялись на что-то лучшее», — рассказал нам Эдуард Степанович. Впереди его ждал долгий путь до Ленинграда, где в 1953 году он наконец встретится с матерью, поступит в художественную школу, окончит в театральный институт… ⠀ В гости к выдающемуся художнику, писателю и педагогу, Эдуарду Кочергину заходите завтра по адресу www.bdtdigital.ru По виртуальной связи помогать Эдуарду Степановичу будет актриса БДТ Алена Кучкова. ⠀ #bdtdigital #bdtdigitalstream #лучшедома #эдуардкочергин

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В 11:00 Владимирский театр кукол приглашает послушать онлайн-трансляцию "Песни военных лет".

В 12:00 в МХТ имени А.П. Чехова также прозвучат "Песни военных лет" в концерте, который почти вся труппа театра подготовила к празднику в 2013 году. В тоже время книгу Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо" в своих инстаграмах в прямом эфире, сменяя друг друга каждые полчаса, будут читать все самые известные современные русские актрисы.

В 12:00 на YouTube-канале театра Наталии Сац начнется музыкальный спектакль "Сын полка" о мальчике, который в войну потерял всех своих родных, но нашел вторую семью в полку разведчиков. Постановка Виктора Рябова, композитор Александр Флярковский.


В 12:00 Театр на Таганке покажет онлайн-спектакль Анатолия Васильева "Павшие и живые" по мотивам легендарной постановки Юрия Любимова и Петра Фоменко.

В 12:00 "Зарядье" открывает видеоэкскурсией выставку "Лица войны". Актеры, участники проекта, проведут по Подземному музею и прочтут стихи современных поэтов о войне.

День

В 13:00 Венская опера покажет "Волшебную флейту для детей". Дирижер Сейдзи Одзава.


В 14:00 и в 19:00 МДТ – Театр Европы приглашает на первую и вторую части спектакля "Братья и сестры" по роману Федора Абрамова. Режиссер Лев Додин. Премьера состоялась в 1985 году. Постановка получила премии в Великобритании и Италии как "лучший иностранный спектакль".

© РИА Новости / Рудольф КучеровСцена из спектакля "Братья и сестры" по роману Федора Абрамова Ленинградского Академического Малого драматического театра (ныне "Театр Европы"). Режиссер Лев Додин. В роли Михаила Пряслина - Петр Семак, его мать Анна - актриса Нина Семенова.
1 из 3Сцена из спектакля "Братья и сестры" по роману Федора Абрамова Ленинградского Академического Малого драматического театра (ныне "Театр Европы"). Режиссер Лев Додин. В роли Михаила Пряслина - Петр Семак, его мать Анна - актриса Нина Семенова.© РИА Новости / Рудольф Кучеров© РИА Новости / Рудольф КучеровСцена из спектакля "Братья и сестры" по роману Федора Абрамова Ленинградского Академического Малого драматического театра (ныне "Театр Европы"). Режиссер Лев Додин. В роли Варвары актриса Наталья Фоменко, Михаил Пряснин - Петр Семак.
2 из 3Сцена из спектакля "Братья и сестры" по роману Федора Абрамова Ленинградского Академического Малого драматического театра (ныне "Театр Европы"). Режиссер Лев Додин. В роли Варвары актриса Наталья Фоменко, Михаил Пряснин - Петр Семак.© РИА Новости / Рудольф Кучеров© РИА Новости / Рудольф КучеровПосле спектакля "Братья и сестры" по роману Федора Абрамова в постановке Ленинградского Академического Малого драматического театра (ныне "Театр Европы"). Слева направо: режиссер Роман Смирнов, главный режиссер Лев Додин, актер Сергей Бехтерев в роли уполномоченного Ганичева.
3 из 3После спектакля "Братья и сестры" по роману Федора Абрамова в постановке Ленинградского Академического Малого драматического театра (ныне "Театр Европы"). Слева направо: режиссер Роман Смирнов, главный режиссер Лев Додин, актер Сергей Бехтерев в роли уполномоченного Ганичева.© РИА Новости / Рудольф Кучеров1 из 3Сцена из спектакля "Братья и сестры" по роману Федора Абрамова Ленинградского Академического Малого драматического театра (ныне "Театр Европы"). Режиссер Лев Додин. В роли Михаила Пряслина - Петр Семак, его мать Анна - актриса Нина Семенова.© РИА Новости / Рудольф Кучеров2 из 3Сцена из спектакля "Братья и сестры" по роману Федора Абрамова Ленинградского Академического Малого драматического театра (ныне "Театр Европы"). Режиссер Лев Додин. В роли Варвары актриса Наталья Фоменко, Михаил Пряснин - Петр Семак.© РИА Новости / Рудольф Кучеров3 из 3После спектакля "Братья и сестры" по роману Федора Абрамова в постановке Ленинградского Академического Малого драматического театра (ныне "Театр Европы"). Слева направо: режиссер Роман Смирнов, главный режиссер Лев Додин, актер Сергей Бехтерев в роли уполномоченного Ганичева.© РИА Новости / Рудольф Кучеров

В 14:00 также из Санкт-Петербурга Мариинский театр начнет трансляцию кантаты "Александр Невский" и оратории "Иван Грозный" Сергея Прокофьева. На сцене хор и симфонический оркестр театра под управлением Валерия Гергиева.

В 14:00 в Московской филаромнии состоится концерт песен Андрея Эшпая ко Дню Победы. На сцене Российский оркестр кинематографии под управлением Сергея Скрипки и Игоря Кантюкова и артисты театра и кино: Евгения Симонова, Александр Домогаров, Юлия Пересильд, Игорь Гордин, Алена Бабенко, Гоша Куценко, Чулпан Хаматова, Полина Агуреева, Владимир Меньшов и другие.


В 15:00 МХТ имени А.П. Чехова покажет "Возвращение" по мотивам произведения Андрея Платонова. Режиссер Юрий Еремин. В главных ролях: Олег Табаков, Дмитрий Брусникин, Алексей Гуськов.

В 16:00 начнется народный онлайн-концерт "Поем Победе". В нем участвуют Дина Гарипова, Методие Бужор, Сергей Волчков, Александр Олешко, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Анжелика Агурбаш, Диана Гурцкая, Алла Иошпе и Стахан Рахимов, группы "Новые Самоцветы", Детский музыкальный театр "Домисолька" и другие артисты. Ведущий – Марк Тишман.

В 17:00 питерский Большой театр кукол покажет спектакль-концерт "Минуты жизни", посвященный годовщине Победы. Постановка Руслана Кудашова, Сергея Бызгу, Павла Григорьева и Марии Саяпиной.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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