Доктор Мясников рассказал об опасности нарушения режима дня на самоизоляции
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» рассказал об опасности нарушения режима дня на самоизоляции в эфире телеканала «Россия 1». Видеозапись опубликована на YouTube.
По его словам, в стране ожидается волна «ожирения, гипертонии, диабета, психических заболеваний», поскольку в нынешних условиях у людей сбился распорядок дня.
Специалист пояснил, что люди зависят от солнечной активности и других природных факторов. Он подчеркнул, что выработка гормонов в организме человека происходит по внутренним биологическим часам — циркадным ритмам, однако главным циркадным ритмом является режим сна.
Мясников отметил, что для восстановления оптимального режима дня необходимо вставать каждый день в определенное время. Кроме того, очень важно принимать пищу в одно и то же время, а также регулярно заниматься спортом.
Ранее Мясников рассказал, на какие симптомы заболевшего стоит обратить внимание и вызывать бригаду скорой помощи. По его словам, если человек не может жаропонижающими препаратами сбить температуру выше 38-39 градусов на протяжении нескольких дней, то обязательно следует вызвать врачей на дом.