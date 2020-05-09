Доктор Мясников рассказал об опасности нарушения режима дня на самоизоляции

Вадим Карасев

Кадр: Соловьёв LIVE / YouTube

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» рассказал об опасности нарушения режима дня на самоизоляции в эфире телеканала «Россия 1». Видеозапись опубликована на YouTube.

По его словам, в стране ожидается волна «ожирения, гипертонии, диабета, психических заболеваний», поскольку в нынешних условиях у людей сбился распорядок дня.

Специалист пояснил, что люди зависят от солнечной активности и других природных факторов. Он подчеркнул, что выработка гормонов в организме человека происходит по внутренним биологическим часам — циркадным ритмам, однако главным циркадным ритмом является режим сна.

Мясников отметил, что для восстановления оптимального режима дня необходимо вставать каждый день в определенное время. Кроме того, очень важно принимать пищу в одно и то же время, а также регулярно заниматься спортом.

Ранее Мясников рассказал, на какие симптомы заболевшего стоит обратить внимание и вызывать бригаду скорой помощи. По его словам, если человек не может жаропонижающими препаратами сбить температуру выше 38-39 градусов на протяжении нескольких дней, то обязательно следует вызвать врачей на дом.