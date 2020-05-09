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"Дом.РФ" продаст участки за долю будущего жилья, построенного на них

"Дом.РФ" продаст участки за долю будущего жилья, построенного на них
Госкомпания "Дом.РФ" планирует продать на электронных торгах право договора аренды семи земельных участков во Владивостоке за долю жилых помещений, впоследствии возведенных на них, сообщается на сайте оператора торгов "Сбербанк АСТ".


"Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере доли жилых помещений от общей площади жилых помещений, передаваемых единому институту развития (АО "Дом .РФ") по завершении строительства", - говорится на сайте.

Согласно условиям торгов, стартовой долей является 9% будущих площадей, шаг аукциона - 0,27%.


Торги планируется провести 19 июля этого года.

# Дизайн и стиль / Экономика
По материалам: ria.ru

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