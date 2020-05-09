Еврейский музей открыл выставку "Неизвестный Берлин. Май 1945 года"

Алексей Вольцев

Еврейский музей и центр толерантности в четверг открыл выставку и онлайн-платформу "Неизвестный Берлин. Май 1945 года", представляющую фотографии города сразу после падения фашистской Германии и воспоминания очевидцев, сообщили в музее.

Проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На онлайн-выставке собраны более 50 ранее не публиковавшихся снимков Берлина весны-лета 1945 года.

"Весной 1945-го вместе с Советской армией в Берлин вошли фронтовые операторы и фотографы. Они, прошедшие через ад войны, фиксировали хронику Победы. Представленные на выставке фотографии показывают город сразу после падения Третьего рейха: Бранденбургские ворота, Рейхстаг, Берлинский кафедральный собор, бульвар Курфюрстендамм на этих снимках изуродованы бомбежками, здания еще хранят нацистскую символику, а изнуренные воем сирен берлинцы только начинают возвращаться к спокойной жизни", - говорится в пресс-релизе.

Фотоснимки дополнены воспоминаниями людей, которые видели в это время город своими глазами, а также исторической и биографической справкой о героях выставки. Проект также представит публичную программу к выставке, в которую войдут онлайн-концерт, спектакль и экскурсии.

© Еврейский музей и центр толерантностиИлья Арнос. Освобожденные советские военнопленные. Берлин, лето 1945 года1 из 3Илья Арнос. Освобожденные советские военнопленные. Берлин, лето 1945 года© Еврейский музей и центр толерантности© Еврейский музей и центр толерантностиВалерий Гинзбург. Берлин. Церковь Примирения. Июнь 1945 года2 из 3Валерий Гинзбург. Берлин. Церковь Примирения. Июнь 1945 года© Еврейский музей и центр толерантности© Еврейский музей и центр толерантностиИлья Аронс. Фельдмаршал Бернард Л. Монтгомери впервые посещает Берлин по случаю подписания Декларации о поражении Германии, 5 июня 1945 г. При встрече на аэродроме Темпельхоф работает группа операторов и журналистов. Полевая кухня для операторов и журналистов.3 из 3Илья Аронс. Фельдмаршал Бернард Л. Монтгомери впервые посещает Берлин по случаю подписания Декларации о поражении Германии, 5 июня 1945 г. При встрече на аэродроме Темпельхоф работает группа операторов и журналистов. Полевая кухня для операторов и журналистов.© Еврейский музей и центр толерантности1 из 3Илья Арнос. Освобожденные советские военнопленные. Берлин, лето 1945 года© Еврейский музей и центр толерантности2 из 3Валерий Гинзбург. Берлин. Церковь Примирения. Июнь 1945 года© Еврейский музей и центр толерантности3 из 3Илья Аронс. Фельдмаршал Бернард Л. Монтгомери впервые посещает Берлин по случаю подписания Декларации о поражении Германии, 5 июня 1945 г. При встрече на аэродроме Темпельхоф работает группа операторов и журналистов. Полевая кухня для операторов и журналистов.© Еврейский музей и центр толерантности

В числе авторов снимков - фронтовой оператор Илья Аронс и юный Валерий Гинзбург, в будущем известный оператор кино.

После открытия культурных учреждений у посетителей будет возможность лично посетить выставку "Неизвестный Берлин", добавили в музее.

"РИА Новости" выступает официальным информационным партнером выставки и онлайн-платформы "Неизвестный Берлин. Май 1945 года".