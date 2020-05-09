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Еврокомиссия рекомендует держать границы ЕС закрытыми до 15 июня

Еврокомиссия рекомендует держать границы ЕС закрытыми до 15 июня

Еврокомиссия рекомендовала странам — участницам ЕС продлить временный запрет на въезд «на несущественные поездки» до 15 июня. Отмечается, что это снизит риски распространения коронавируса на территории Евросоюза.

«Хотя некоторые ассоциированные государства ЕС и Шенгенской зоны предпринимают предварительные шаги по ослаблению мер по борьбе с распространением пандемии, ситуация остается нестабильной как в Европе, так и во всем мире. Это требует принятия дальнейших мер на внешних границах для снижения риска распространения заболевания через поездки в ЕС», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Отмечается, что снятие ограничений на поездки должно осуществляться поэтапно.

«Нам нужен поэтапный и скоординированный подход. Восстановление нормального функционирования Шенгенской зоны свободного передвижения является нашей первой задачей, как только это позволит ситуация в области здравоохранения. Ограничения на свободное передвижение и внутренний пограничный контроль должны быть постепенно сняты, прежде чем мы сможем снять ограничения на внешних границах и гарантировать доступ в ЕС для нерезидентов ЕС для несущественных поездок», — заявила комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Въезд в страны Шенгенской зоны, а также в Евросоюз для иностранцев ограничили в середине марта.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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