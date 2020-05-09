«Фашисты не будут топтать нашу землю» — День Победы в Донецке
В Донецке парад Победы впервые прошел в 2015 году — это было первое празднование 9 Мая после провозглашения ДНР. С тех пор парад Победы с участием боевых подразделений Народной Республики проходил каждый год, и лишь в этом году из-за эпидемии был перенесен на неопределенную дату. Однако дончане все же нашли возможность отметить 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне даже в условиях карантина, организовав автопробег «Бессмертный полк» через весь город — от одного из недействующих торговых центров на окраине Донецка до парка Ленинского комсомола, где находится мемориал «Твоим освободителям, Донбасс» и Вечный огонь.
С девяти утра на парковке перед торговым центром начали собираться участники автопробега — на автомобилях развевались флаги — знамена Победы, флаги Новороссии, ДНР, Советского Союза и военных подразделений Донбасса. На квадроциклах с портретами погибших героев ДНР Александра Захарченко, Михаила Толстых (Гиви), Арсена Павлова (Моторолы) ехали бойцы подразделений «Спарта» и «Сомали».
Участники акции принесли портреты своих родственников, воевавших в Великую Отечественную, и родных, погибших в годы продолжающегося противостояния. Елена Анатольевна, красивая женщина, приехавшая на автопробег в одиночестве, потеряла в 2014 году своего сына.
Наталья Васильевна пришла на акцию не только с портретом, но и наградами своего родственника.
Дедушка Татьяны Владимировны, Павел Савельевич Самко, был призван в декабре 1941 года, а домой вернулся только в 1946-м. «У него есть орден Красной Звезды, медаль „За отвагу“, за взятие Кенигсберга. Он был на войне зенитчиком и мало рассказывал о войне, так как был почти глухим. За военные годы на Донбассе мы стали лучше понимать, насколько страшной была та война», — говорит женщина.
Иван Матвеевич Бородин родился в Николаеве и воевал в Крыму, участвовал в битве за Севастополь, был награжден орденом Красной Звезды.
Мужчина в военной форме и его супруга, Валентин Викторович и Виктория Викторовна, тоже решили принять участие в автопробеге. На лобовом стекле автомобиля — фотография их родственника Василия Александровича Котляревского.
«Он фронтовик, 1920 года рождения, артиллерист. Дошел до Берлина. А жил в Пантелеймоновке, под Горловкой. Умер совсем недавно — в прошлом году», — рассказали супруги. Валентин Викторович тоже прошел серьезный боевой путь, вдохновляясь в том числе и подвигами героев той войны. «С 2014 года принимал участие в боевых действиях в составе батальона „Восток“. Я пошел воевать, чтобы никакая бандеровская нечисть не топтала мою землю. Для меня большим стимулом взять оружие в руки было стремление не допустить этих тварей на нашу землю», — говорит он.
Известный донецкий военкор Катерина Катина рассказала о своем родном дедушке, который на войну ушел добровольцем.
Кроме того, девушка потеряла на этой войне своего супруга — известного снайпера Андрея Милославского (Скрипача). «Он был одним из лучших снайперов Новороссии. Мне все еще непривычно говорить о любимом в прошедшем времени. Два года подряд он сопровождал меня на параде, шел с портретами моих дедов в „Бессмертном полку“. Теперь он сам ушел в „Бессмертный полк“», — рассказала она.
Виктор Николаевич приехал на старом советском автомобиле, который выглядит как новенький — он восстановил его своими силами и даже покрасил в цвет оригинальной машины, — оказывается, она была бирюзовой.
Колонну автомобилей, из которых доносились песни военных лет, встречали искренне и воодушевлено на всем пути ее следования. Люди стояли вдоль дороги с портретами «Бессмертного полка», с флагами и цветами, приветствуя проезжавшие автомобили. В мероприятии приняло участие несколько тысяч машин.