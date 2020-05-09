Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года

Вадим Карасев

Финансовый гороскоп поможет наперед узнать, что приготовили звезды, предварительно откорректировать планы, обезопасить себя от нежелательных перемен и лишних расходов.

Вселенная предупреждает: середина мая — напряженное время для деловой жизни. Астрологи советуют сконцентрироваться на рабочих задачах и привести финансовые дела в полный порядок. Устойчивые, земные энергии будут способствовать повышению самодисциплины, предпринимательской хватки. По этой причине не стоит полагаться на импровизацию. Сейчас куда важнее рассчитать бюджет, составить список необходимых покупок и проанализировать расходы.

Овен

Наступающую неделю сложно назвать удачной, но она принесет свои результаты. По гороскопу для Овнов наступает время, когда все усилия окупятся, а достигнутое ранее откроет перспективы новому. Особое внимание стоит уделить самодисциплине и самообразованию, иначе хаос и инертность унесут Овнов в противоположном направлении. Это может стать причиной новых расходов, займов, неустоек и отложенных платежей.

Телец

Неделя под влиянием ретроградного Сатурна может подтолкнуть Тельцов к досадным ошибкам. Рациональное мышление и трезвый расчет ослабнут, в связи с чем можно потерять деньги или купить что-то, от чего можно было воздержаться. Невнимательность и рассеянность негативно отразятся на материальном состоянии. Чтобы избежать случайных расходов, мало самоконтроля. Рекомендуется не брать новые кредиты, не проявлять лишнюю инициативу и вспомнить о 5 важных законах привлечения денег.

Близнецы

Близнецы на этой неделе могут стать заложниками непреодолимого желания совершить покупки. Если есть свободные деньги, то лучше отказаться от посещения магазинов и серфинга по сайтам интернет-распродаж. Астрологи предупреждают о том, что сейчас велика вероятность приобрести ненужную либо бракованную вещь. Желательно проявить бдительность в отношении денег — не доверять рекламе, сомнительным советам и аферам.

Рак

Ракам в начале недели рекомендуется быть бдительнее в отношении с начальством. Приказы и распоряжение вышестоящих людей сейчас могут вызвать неодобрение, но не стоит оспаривать решения руководства — это может негативно отразиться на карьере и доходе. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют воздержаться от личных инициатив, вместо этого лучше посвятить время самообразованию. Анализ своих действий поможет найти самый лучший путь к успеху и обогащению.

Лев

На этой неделе планеты пробудят в Львах организаторские способности, которые помогут укрепить авторитет. Это удачное время для совещаний, переговоров, подписания договоров. Львам удастся совершить либо хорошую сделку, либо выгодную покупку. Для покупок астрологи советуют выбрать начало недели. После 15-го числа вероятны новые деловые знакомства, выгодные предложения и возникновение новых идей по поводу заработка. В это время желательно проанализировать свои ошибки и быть внимательнее при заполнении документов.

Дева

На этой неделе Девам могут срочно потребоваться деньги, однако получить их будет нелегко. Звезды советуют пересмотреть свои приоритеты в части денежных расходов и по возможности обойтись без новых заимствований. Другой острой проблемой недели астрологи назвали безналичные платежи: возрастет угроза интернет мошенничества. Желательно держать в надежном месте банковские карты и пароли от электронных платежных систем.

Весы

Наступающая неделя не располагает Весов к выполнению возложенных обязательств и к наведению порядка в финансовых делах. Психологический климат как в коллективе, так и в семье оставит желать лучшего. Взвинченное состояние может стать причиной опозданий, сбоев в работе, ошибок в документах, потерянных денег. Астрологи советуют Весам беречь свою нервную систему, больше отдыхать и отложить наиболее трудоемкие дела на середину недели.

Скорпион

Астрологи предостерегают азартных Скорпионов от рисковых поступков, опрометчивых решений и финансовых махинаций. По гороскопу на этой неделе могут поступить предложения вложить деньги в некий высокодоходный проект. Однако торопиться с принятием решений опасно — есть риски потерять деньги. Главное сейчас — сохранить денежные ресурсы и удержать финансовую стабильность.

Стрелец

Стрельцов ждет довольно нервная и нестабильная неделя. Астрологи советуют не вступать в контакты без крайней необходимости. Деловые встречи и важные решения лучше перенести на более благоприятное время. В противном случае они либо сами сорвутся по независящим от Стрельцов причинам, либо пройдут не так, как планировалось. Денежный гороскоп рекомендует отпустить любые мысли, которые мешают видеть реальность картины.

Козерог

На этой неделе у Козерогов могут возникнуть сложности при работе с документами, чужими деньгами, во время деловых совещаний, важных звонков. Основная сложность недели в том, что будет приходить много ложной информации. На этом фоне возрастет вероятность совершить ошибку, прогореть, довериться шарлатану. Лучше сделать ставку на обдуманные расходы, самореализацию и профессиональное обучение, а защитить себя от непредвиденных ситуаций помогут денежные талисманы.

Водолей

Наступающая неделя сулит Водолеям финансовые трудности. Для того чтобы смягчить их, астрологи советуют не поддаваться эмоциональным импульсам при принятии важных решений. Любые финансовые инвестиции этой семидневки могут оказаться потенциально убыточными. В профессиональных делах наступит временное денежное затишье, поэтому ожидать каких-то выдающихся успехов не стоит. Лучше отследить, куда утекают деньги, и подумать над тем, как это можно исправить.

Рыбы

Рыб ожидает довольно нестабильная неделя, сопряженная с трудностями и убытками в деловой сфере. Есть риски столкнуться с неожиданными обстоятельствами, из-за которых придется вносить коррективы в свои планы и импровизировать на ходу. Рекомендуется временно сбавить обороты и вспомнить о причинах бедности. Если побороть 5 факторов, которые мешают разбогатеть, к выходным уже можно ждать приятные бонусы и вознаграждения.