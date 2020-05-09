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Фронтмен Muse Мэттью Беллами выпустил новую песню "Tomorrow’s world"

Фронтмен Muse Мэттью Беллами выпустил новую песню "Tomorrow’s world"
Британский музыкант фронтмен рок-группы Muse Мэттью Беллами представил в Сети новую песню "Tomorrow’s world", созданную на самоизоляции. В записи композиции принимал участие симфонический оркестр.

"Эта песня отражает мое настроение и чувства, пока я нахожусь в замкнутом пространстве. Но зато мне еще раз напомнили о том, что действительно важно в жизни. Благодаря этому я обнаружил в себе оптимизм и надежду на будущее", — прокомментировал Беллами.


Название композиции "Tomorrow’s world" ("Мир завтрашнего дня") взято из старого телешоу, транслировавшегося с 1965 по 2003 год. В нем рассказывали о новых разработках в науке и технике, а также делали выводы о том, что нас ждет в будущем.


"Я смотрел эту передачу в детстве, в 1980-х годах, и всегда любил слушать все эти дикие футуристические предсказания о том, какой будет жизнь сейчас", — объяснил музыкант.

В апреле прошлого года Мэттью Беллами выпустил песню Pray, которая звучала в финальном сезоне фэнтези-сериала "Игра престолов". Последний альбом Muse Simulation theory был представлен в 2018 году.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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