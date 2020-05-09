Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года

Анастасия Иванова

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года.

"В дни памяти и примирения мы воздаем должное миллионам погибших во Второй мировой войне и помним об их страданиях. Мы никогда не должны забывать о холокосте и других тяжких и ужасных преступлениях, совершенных нацистами", - сказал Гутерреш в обращении в память о погибших во Второй мировой войне.

По его словам, осознание особой важности международной солидарности и общечеловеческих ценностей привело к созданию ООН, главной задачей которой является избавление грядущих поколений от бедствий войны.

"Наш мир продолжает страдать от последствий конфликтов. Даже во время нынешнего кризиса COVID-19 мы являемся свидетелями новых попыток сеять рознь между людьми и распространять ненависть", - указал Гутерреш.

"Отмечая эту 75-ю годовщину, давайте вспомним уроки 1945 года и объединим усилия в целях ликвидации пандемии и построения будущего, в котором процветают мир, безопасность и достоинство для всех", - заявил он.